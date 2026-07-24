Tokom letnjeg perioda, poznate dame sa naših prostora često ističu svoju figuru i biraju smelija izdanja, međutim, to nije slučaj sa voditeljkom Leom Kiš.
Naime, Lea ne smatra da je provokativno pojavljivanje njen adut.
Kako ističe, nema potrebu da pažnju privlači provokativnim izdanjima.
- Ja ne krijem svoje godine, i mislim da žene posle pedesetih ne bi trebalo da se eksponiraju na taj način. Kada imate ćerku koja se stalno slika i to objavljuje, potpuno je degutantno da ja nešto glumim. Prosto nemam potrebu za tim - ispričala je jednom prilikom plavokosa voditeljka.
Otkrila kako se neguje
Lea se može pohvaliti mladolikim izgledom i sjajnom linijom u šestoj deceniji, a sada je otkrila i kako joj to polazi za rukom.
- Motika, metla, plus spremanje, kuvanje i stroga dijeta. Imam takav metabolizam da pored svih poslova moram da vodim računa o ishrani – iskrena je voditeljka.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)