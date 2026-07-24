Tokom letnjeg perioda, poznate dame sa naših prostora često ističu svoju figuru i biraju smelija izdanja, međutim, to nije slučaj sa voditeljkom Leom Kiš.

Naime, Lea ne smatra da je provokativno pojavljivanje njen adut.

Kako ističe, nema potrebu da pažnju privlači provokativnim izdanjima.

Lea Kiš

- Ja ne krijem svoje godine, i mislim da žene posle pedesetih ne bi trebalo da se eksponiraju na taj način. Kada imate ćerku koja se stalno slika i to objavljuje, potpuno je degutantno da ja nešto glumim. Prosto nemam potrebu za tim - ispričala je jednom prilikom plavokosa voditeljka.

Otkrila kako se neguje

Lea se može pohvaliti mladolikim izgledom i sjajnom linijom u šestoj deceniji, a sada je otkrila i kako joj to polazi za rukom.

- Motika, metla, plus spremanje, kuvanje i stroga dijeta. Imam takav metabolizam da pored svih poslova moram da vodim računa o ishrani – iskrena je voditeljka.

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