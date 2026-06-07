Iako je delovalo da su Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić popravili svoj odnos nakon što se nedavno šuškalo da stavljaju tačku na svoj brak, sada su se ponovo javile iste spekulacije.

Kako prenose domaći mediji, nakon devet godina braka odlučili su da se razvedu i ostanu u korektnim odnosima, a njihov rastanak protekao je mirno i civilizovano.

Tokom svih godina braka Jelisaveta i Miloš su živela veoma povučeno.

Iako su oboje javne ličnosti, javnost je o njihovom odnosu znala vrlo malo detalja, te je tako mnogima šokantno i kada čuju da je razlika u godinama minimalna.

Košarkaš je rođen 19. marta 1987. godine, a glumica 13. novembra 1988. godine, što govori da je Miloš od izabranice stariji svega godinu dana.

Smuvala 11 godina mlađeg kolegu

Jelisaveta Orašanin je započela ljubavnu vezu sa 11 godina mlađim kolegom, tvrde domaći mediji.

Nakon razvoda od košarkaša Miloša Teodosića sa kojim ima dvoje dece, glumica je navodno ponovo srećna u ljubavi.

Kako prenosi Blic, Jelisavetin novi izabranik je 11 godina mlađi kolega Pavle Mensur koji je nedavno objavio i fotografiju kako se ljube.

Izvor blizak paru za je otkrio detalje ove romanse i istakao da, iako su u početku krili da su zajedno, Jelisaveta i Pavle sada ponosno zaljubljeno šetaju ulicama Beograda.

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao je sagovornik.

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