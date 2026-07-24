Buđenje usred noći zbog znojenja nije neuobičajeno, naročito tokom letnjih meseci ili u pregrejanim prostorijama. Međutim, ako se noćno preznojavanje ponavlja iz noći u noć, natapa pidžamu ili posteljinu i nije povezano sa visokom temperaturom u prostoriji, stručnjaci savetuju da obratite pažnju na druge simptome i, po potrebi, razgovarate sa lekarom.

Povremeno znojenje tokom toplih noći uglavnom nije razlog za brigu, ali učestalo i obilno preznojavanje može imati različite uzroke.

Kako razlikovati vrućinu od zdravstvenog problema?

Pre nego što pomislite na zdravstveni uzrok, proverite osnovne uslove u kojima spavate:

da li je prostorija previše zagrejana,

koristite li predebeo jorgan ili pidžamu,

da li ste neposredno pre spavanja pili alkohol ili jeli veoma začinjenu hranu.

Ako se i nakon prilagođavanja ovih uslova i dalje budite potpuno mokri od znoja, posebno tokom više nedelja, preporučljivo je da se obratite lekaru.

Mogući uzroci noćnog preznojavanja

Noćno znojenje može biti povezano sa različitim stanjima, među kojima su:

hormonske promene , poput menopauze i perimenopauze,

, poput menopauze i perimenopauze, smanjen nivo testosterona kod pojedinih muškaraca,

pojačan rad štitaste žlezde (hipertireoza),

infekcije,

neželjeni efekti pojedinih lekova,

anksioznost i stres.

Kod žena u perimenopauzi i menopauzi noćno preznojavanje predstavlja jedan od najčešćih simptoma hormonskih promena.

Kada treba posetiti lekara?

Preporučuje se pregled ukoliko se noćno preznojavanje:

ponavlja više nedelja,

natapa pidžamu ili posteljinu,

prati neobjašnjiv gubitak telesne težine,

javlja uz povišenu temperaturu,

prati dugotrajan kašalj ili uvećani limfni čvorovi,

izaziva izražen umor ili iscrpljenost.

U ovim slučajevima potrebno je utvrditi osnovni uzrok simptoma.

Mogu li alkohol i lekovi biti razlog?

Da.

Alkohol može izazvati širenje krvnih sudova i pojačano znojenje tokom noći, dok pojedini lekovi – uključujući neke antidepresive, lekove za snižavanje temperature i određene hormonske terapije – takođe mogu imati noćno preznojavanje kao neželjeni efekat.

Ako ste nedavno započeli novu terapiju, razgovarajte sa lekarom pre nego što samostalno prekinete uzimanje lekova.

Kako razlikovati stres od drugih uzroka?

Kod osoba koje pate od anksioznosti ili noćnih mora, znojenje je često praćeno:

ubrzanim radom srca,

osećajem panike,

naglim buđenjem.

S druge strane, kod hormonskih ili nekih drugih medicinskih uzroka osoba se često probudi samo zbog osećaja vlage, bez izraženog straha ili uznemirenosti.

Vođenje kratkog dnevnika simptoma – kada se znojenje javlja, koliko traje i da li ga prate drugi simptomi – može biti korisno lekaru prilikom postavljanja dijagnoze.

Šta možete pokušati kod kuće?

Pre nego što zaključite da je reč o zdravstvenom problemu, možete:

rashladiti spavaću sobu,

koristiti lakšu posteljinu i pidžamu,

izbegavati alkohol i obilne obroke pred spavanje,

ograničiti unos veoma začinjene hrane u večernjim satima.

Ako se uprkos ovim promenama obilno noćno preznojavanje nastavi ili ga prate drugi simptomi, potrebno je zakazati pregled kod izabranog lekara.