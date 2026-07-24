Sloba Radanović je još jedna u nizu meta internet prevaranata koji u njegovo ime traže novac i poklone od njegovih fanova.

Naime, pevač se oglasio na Instagramu i upozorio svoje pratioce da ne nasedaju na prevare, budući da se neko predstavlja u njegovo ime.

Objavio je fotografiju svog zvaničnog Tiktok naloga i istakao da je to njegov jedini profil na ovoj platformi.

- Ovaj nalog je moj jedini Tiktok profil. Svaki drugi je lažan. Čujem da postoje nalozi koji pišu ljudima, traže neke uplate, donacije... Ne nasedajte! - poručio je Sloba uz emotikon srca.

Pevač je na ovaj način pokušao da zaštiti svoje fanove od potencijalne prevare i apelovao na njih da budu oprezni ukoliko im se neko javi sa lažnih profila i u njegovo ime zatraži novac ili bilo kakvu uplatu.

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