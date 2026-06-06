Glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić nakon devet godina braka odlučili su da se razvedu, prenose domaći mediji.

Kako se navodi, bivši supružnici su ostali u korektnim odnosima, a njihov rastanak protekao je mirno i civilizovano.

Odluka o razvodu, prema pisanju medija, doneta je zajednički, nakon što su im se životni putevi razišli. Jelisaveta je ostala da živi u porodičnom stanu sa decom, dok se Teodosić preselio u drugi stan.

- Ostali su u sjajnim odnosima i prioritet su im deca, kojoj su oboje maksimalno posvećeni - naveo je izvor blizak paru za Blic.

Podsetimo, bivši par ima dvoje dece, sina Bogdana i ćerku Petru.

"Borba mi je svaki dan"

Glumica je ranije govorila o tome da ne želi da nameće deci svoje ambicije i očekivanja.

- Iskreno bih volela da se okrenu onome što oni žele, jer mislim da je to jedina suština uživanja u bilo kom poslu. Želim im da vole svoj posao - izjavila je ona.

Govoreći o ćerki Petri, istakla je da se deca stalno menjaju i razvijaju.

- To se menja svaki dan, tu ne može ništa da se nasledi. To su različite faze, ali polako, ona je svoja, definitivno - navela je iskreno.

Kako se dalje navodi, Teodosić se nakon razvoda delimično vratio u rodni kraj, gde je, prema pisanju medija, počeo da razvija i poslovne aktivnosti u Valjevu.

Alo/Blic







