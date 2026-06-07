Govoreći o kritikama upućenim građanima koji su u velikom broju stajali u redovima ispred Hrama Svetog Save kako bi se poklonili svetinji, Antić je ocenio da takve reakcije dolaze upravo od onih koji su, prema njegovim rečima, svesni značaja crkve i ćirilice za nacionalni identitet.

- Te uvrede dolaze upravo od onih koji znaju da je jedan od stubova identiteta crkva i ćirilica. Kako je rekao Matija Bećković, kada dođe okupator, on najpre napadne crkvu i kulturu, odnosno ćirilicu. Neobično je da danas imamo ljude koji se predstavljaju kao Srbi, žele da vode Srbiju, a istovremeno pokazuju netrpeljivost prema crkvi i ćirilici - rekao je Antić.

On je ocenio da su redovi vernika ispred Hrama Svetog Save pokazatelj jedinstva u vremenu dubokih društvenih podela.

- Ti redovi ispred Hrama su trijumf. U vremenu kada se Srbija deli na različite načine, kada pojedini poručuju da izbori neće rešiti probleme i da će se stvari rešavati mimo demokratskih procedura, ovde postoji nešto što je iznad politike. To je velika stvar - poručio je profesor.

Kritike na račun izjava o verskim običajima

Antić se osvrnuo i na izjave profesorke Marije Vasić, navodeći da ne prihvata poređenja poštovanja svetinja sa magijskim ritualima.

- Nemam ništa protiv da svako iznese svoje mišljenje. Ali ne mogu da prihvatim ideje koje vode ukidanju demokratije, situaciji u kojoj na univerzitetima dominiraju ilegalni plenumi i gde iza takvih procesa stoje ljudi koji nikome nisu odgovorni. A kada ni to nije dovoljno, onda se građani koji stoje u redovima ispred Hrama nazivaju mnogobošcima i ljudima koji veruju u magijske rituale - rekao je Antić.

Prema njegovim rečima, takve ocene pokazuju nerazumevanje osnovnih pojmova iz sociologije religije.

- Postoji jasna razlika između poštovanja ikone ili predmeta vezanog za svetitelja i šamanskih ili magijskih talismana. Neko može biti obrazovan i istovremeno biti vernik - istakao je on.

"Građani nisu omađijani"

Govoreći o odnosu dela organizatora protesta prema građanima koji su prisustvovali velikom okupljanju na Slaviji, Antić je ocenio da se prema tim ljudima postupa sa dozom potcenjivanja.

- Vođe blokada ponašaju se prema ljudima koji su bili na Slaviji kao da su njihova svojina, a prema samim učesnicima protesta kao da su omađijani. To pokazuje određeni odnos prema građanima koji imaju pravo na sopstveno mišljenje i izbor - naveo je profesor.