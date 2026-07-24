Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović otputovala je u Sevilju u posetu ćerki Anastasiji i zetu Nemanji Gudelju, koji su nedavno dobili sina Ilijana i tom prilikom pokazala nam raskošno dvorisšte viđe milionske vile u kojoj živi njena naslednica.

Naime, tokom boravka u njihovoj luksuznoj porodičnoj kući, Ceca je uživala na bazenu, a fotografijom u jednodelnom kupaćem kostimu istakla je svoju vitku figuru i duge noge, što je naišlo na oduševljenje i brojne pohvale njenih pratilaca, ali i njene ćerke Anastasije kojoj je mama pravi uzor.





Podsetimo, Ceca je nedavno podelila radost povodom prinove u porodici:

"Svi smo srećni, cela naša porodica. I moja sestra sa celom porodicom, i moji roditelji to im je četvrto praunuče. Gde ćete veću nagradu i sreću".

Uz to je prokomentarisala i kako beba napreduje: "Mali se menja, svakim danom je drugačiji".





Nakon što je vešto krila trudnoću, Anastasija je podelila fotografije i pokazala kako je izgledala u blagoslovenom stanju, a njena mama bila je iskrena te je ptkrila kako je vest ostala vešto sakrivena.

-Nisam ništa čuvala, to je njihova želja bila da bude njihova privatna stvar što smatram da je potpuno okej. Nije to bila tajna za moj bliski krug prijatelja, oni su ispoštovali njihovu želju, nije to mali broj ljudi da je ona u drugom stanju. Videli ste i sami da to nijedne sekunde nije došlo do javnosti, nego onog momenta kada su roditelji objavili. To je njihovo dete, oni odlučuju o tome - rekla je pevačica.

Još slika trudne Anastasije pogledajte u galeriji:

