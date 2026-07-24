Poznati voditelj Vladimir Jelić je godinama jedno od zaštitnih lica RTS-a, njegova prava profesija zapravo nema nikakve veze sa novinarstvom.

Bogatu karijeru započeo je pre dve i po decenije na Radio Voždovcu, a nastavio na Art TV, TV Info, RTS-u i Prvoj televiziji. Tokom karijere vodio je brojne poznate formate, a kao poslovni izazov danas vidi osmišljavanje novog vida informativnog programa koji bi bio isplativ, viralan, a istovremeno tradicionalan. Zanimljivo je da, na pitanje šta danas nedostaje domaćim medijima, kratko i jasno odgovara: "Kultura. Kultura u sadržaju, kultura u ponašanju, kultura u količini, kultura u poslovnim odnosima".

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Iako za njega kruna novinarstva predstavlja "pažnja koju okupirate stilom izražavanja", Jelić po obrazovanju uopšte nije novinar.

Gostujući 2024. godine u humanitarnom prazničnom izdanju popularnog kviza "Najslabija karika", voditelj je prvi put pred širom publikom otkrio svoje pravo zanimanje.

- Vladimir Jelić, 48 godina, diplomirani pejzažni arhitekta, otac Arsenija i Konstantina, muž Jovane, u međuvremenu izvođač televizijskih radova - rekao je tada omiljeni voditelj.

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