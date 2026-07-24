Vuk Matić (19), koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći kod Rume, preminuo je 16. jula posle više od dva i po meseca borbe za život.

Njegova porodica se obratila javnosti, a obraćanje prenosimo u celosti:

- Dragi prijatelji, srcima punim tuge, želimo da vam se zahvalimo za neizmernu podršku, molitve, ljubav i brigu koju ste delili sa nama. Od prvog dana Vukove borbe za život imali smo nesebičnu pomoć velikog broja njegovih drugova, studenata, građana Šapca, Valjeva, Vršca u humanoj akciji davanja krvi. Od više od 600 davalaca krvi, više od 130 njih je to učinilo prvi put. To su naši mladi humani ljudi.

Vukova mukotrpna borba za život ujedinila je sve pravedne, brižne i iskrene ljude. Molili ste se i nadali zajedno sa nama. Vuk nam je pokazao koliko je jak, hrabar i izdržljiv. Pobeđivao je nepobedivo. Svakog dana se pomerao u pozitivnom smeru iako je bilo preteško. Njegov napredak probudio je veru da postoji neka pravda koja bar malo može ublažiti nesreću koju su doživeli Lenka, Vuk i Dejan. Pravda je poput vazduha, ne možete dugo da živite bez nje.

Posebnu zahvalnost dugujemo lekarima i tehničarima na odeljenjima Šok B intenzivne nege i Minimalno-invazivne hirurgije Kliničkog centra Srbije, Hirurgije Šabačke bolnice, spasiocima Hitne pomoći i Policijske uprave u Rumi. Vaša stručnost i profesionalizam su Vuku dali šansu.

Najlepše hvala mladosti, svim Vukovim prijateljima, koji su na razne načine pokazali koliko ga vole, koliko im nedostaje i koliko je bitan deo svih njihovih života. Vaša ljubav, iskrenost i činjenje, davali su mu vetar u leđa da svakim danom napravi novi korak.

Nažalost, prvog dana po izlasku iz bolnice, nepravda je bila jača od svih nas.

Mi ćemo se truditi da svojim delima, u ime Vuka, damo smisao njegovom preranom odlasku.

Neka se njegova dobrota kojom nas je ujedinio nikada ne ugasi - navodi se u emotivnoj objavi porodice.

Pet žrtava stravičnog sudara

Vuk Matić je teško povređen u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 27. aprila na auto-putu Šabac-Beograd, kada je automobil kojim je upravljao vozač koji se kretao u suprotnom smeru udario u vozilo u kojem se nalazio. Tog kobnog dana ugašena su četiri života, dok je Vuk Matić, teško povređen, započeo svoju najtežu životnu bitku.

Danima, nedeljama i mesecima njegova porodica, prijatelji i svi ljudi dobrog srca verovali su u čudo. Nadali su se da će se vratiti, da će ponovo nasmejati svoje najmilije i nastaviti život koji je tek bio pred njim. Nažalost, sudbina je odlučila drugačije.

Sahrana Vuka Matića održana je u petak, 17. jula na Novom groblju.

U nesreći su na licu mesta poginuli Lenka R. (22), Vuk G. (20) i Dejan Đ. (24), kada je u njih direktno udario "ford" koji se u kontra smeru kretao brzinom od 130 kilometara na sat. Vozač "golfa" u kom su bili mladi, M. P. (24), preminuo je ubrzo nakon prijema u bolnicu.

Vuk Matić tada je zadobio teške povrede opasne po život, a njegovi najbliži na društvenim mrežama objavili su apel za sve koji su u mogućnosti da daju krv za njega.

Svega tri minuta pre sudara, u 12.57 sati, na lokalnoj Viber grupi osvanulo je upozorenje: "Čovek vozi u kontra smeru 130 na sat, pazite se!".

Nažalost, mladi u "golfu" poruku nisu videli. U 13 časova usledio je stravičan direktan sudar. Kao vozač "forda" identifikovan je Miodrag Piperin (48) iz okoline Beograda.

Alo/Glas Podrinja

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