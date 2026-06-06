Bivši košarkaš Miloš Teodosić i glumica Jelisaveta Orašanin razvode se, prenose domaći mediji.

Nekadašnji supružnici u braku su dobili dvoje dece., ćerku Petru i sina Bogdana.

Venčali su se 2017. godine, a kako je glumica ranije isticala, pre braka su se zabavljali relativno kratko.

U jednom od ranijih gostovanja, Jelisaveta je govorila o njihovom odnosu i početku zajedničkog života.

- Iznenadila sam ga. Nikada nisam želela da menjam svoje prezime prilikom udaje, pa sam počela da razmišljam o deci tek kada smo krenuli da razgovaramo o braku - navela je tada.

Tom prilikom je dodala i da nije želela da u porodici bude jedina sa različitim prezimenom, te je na kraju odlučila da preuzme muževljevo prezime.

-Razmišljao je o braku, a mi smo se videli ukupno 18 puta pre nego što smo stupili u brak. Tačno 19. put bilo je na venčanju - ispričala je glumica.

Kako je tada navela, porodicu svog supruga upoznala je na samoj svadbi.

- Kada su bile zajedničke fotografije, Miloš mi je govorio: "Ovo je moja tetka, ovo je moj brat", a ja sam odgovarala: "Drago mi je, Jelisaveta" - prisetila se tada kroz osmeh.

Dodala je i da se u njihov odnos niko nije mešao.

- Niko nam se nije mešao. To je bila ljubav na prvi pogled. Tu su Petra i Bogdan, pa imamo još mnogo toga da opravdamo tim prvim pogledom - konstatovala je glumica.

Kako se navodi, nakon razlaza sz ostali u korektnim i prijateljskim odnosima, a oboje su u potpunosti posvećeni deci i zajednički se dogovaraju oko svega što je vezano za njihovo odrastanje.

Alo/Blic