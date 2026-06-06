Pevačica Džejla Ramović nedavno je doživela neprijatnu situaciju u Severnoj Makedoniji, kada je zajedno sa svojim bendom zadržana od strane policije nakon nastupa. Iako je u javnosti poznata kao smirena i povučena ličnost, sada je otvoreno govorila o celom događaju koji je, kako navodi, trajao oko 12 sati.

Džejla je potvrdila da su navodi o privođenju tačni, ali je istakla da do problema nije došlo njihovom krivicom, već zbog organizacionih propusta i nesporazuma.

- Da, istina je. To je meni najbolji naslov do sada za moju karijeru: "fina, fina, fina… Džejla Ramović privedena". Iskreno, ja sam se tome u jednom trenutku smejala - ispričala je pevačica, ali je naglasila da situacija tada uopšte nije bila prijatna.

Kako je objasnila, ona i njen bend su ispunili sve svoje obaveze, dok su problemi nastali zbog propusta organizatora, zbog čega su satima bili zadržani u policiji.

- Bili smo 12 sati tamo. U jednom trenutku je sve delovalo smešno, ali zapravo nije bilo nimalo bezazleno. Mi nismo ništa uradili - navela je Ramovićeva.

Pevačica je dodala da su policijski službenici postupali korektno i profesionalno, te da neprijatnih scena nije bilo.

Na pitanje da li im je bilo dozvoljeno da nastupaju dok su čekali razrešenje situacije, kratko je odgovorila da im je jedino preostalo da čekaju.

Podsetimo, i ranije je imala sličan incident u Severnoj Makedoniji, kada je u okviru akcione kontrole u Kičevu, zajedno sa bendom, bila zadržana zbog rada bez odgovarajućih radnih dozvola.

Tokom kontrole u ugostiteljskom objektu na magistralnom putu Kićevo–Ohrid, policija je zatekla nju i članove benda, K.Đ. (27), E.P. (25), F.J. (28) i I.K. (24), državljane Bosne i Hercegovine.

Prema navodima policije, nastup je održan bez potrebne radne dozvole, što predstavlja prekršaj po Zakonu o strancima.

Predmet je prosleđen Osnovnom sudu u Kičevu, a protiv njih je podneta prekršajna prijava.