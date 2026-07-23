Svedoci smo stravičnih napada blokadera na predsednika Vučića i jezive kampanje koja ima za cilj da diskredituje i dehumanizuje predsednika Srbije.

U nastavku jezivog pohoda, blokaderi su danas lansirali novu laž, koja se tiče hapšenja u Liberiji.

Sa blokaderskih naloga na mrežama potura se priča kako je uhapšen muškarac koji je "Vučićev čovek od poverenja" sa diplomatskim pasošem Srbije.

Takođe, tvrdi se da je član SNS-a, pa su objavili i njegovu člansku kartu.

Da nisu previše pametni, javnost je imala prilike da se odavno uveri, pa im se i ovog puta potkrala greška koja je odala njihovu podmuklu nameru da građane dovedu u zabludu.

Naime, na lažnoj fotografiji članske karte stoji JMBG, iz kog se može zaključiti da je muškarac rođen 1955. godine, a to bi značilo da ima 71 godinu.

Na fotografiji je nekoliko decenija mlađi muškarac, pa se lako može zaključiti da je reč o obmani javnosti, pa je još jedna laž razotkrivena.