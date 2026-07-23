Zaplenjeno je više od 370 miliona dolara vrednog kokaina, a među uhapšenima je i muškarac koji je posedovao pasoš Republike Srbije. Reč je o najvećoj zapleni kokaina u istoriji Liberije.

Kako prenosi BBC, ogromna količina kokaina otkrivena je u ilegalnom skladištu u mestu Duazon, oko 20 kilometara od glavnog grada Monrovije u Liberiji. Tokom velike akcije uhapšena su dvojica stranih državljana i nekoliko Liberijanaca, dok protiv njih za sada još nisu zvanično podignute optužnice.

Fotografije i video-snimci koje je objavila policija prikazuju desetine zapečaćenih kofera i kutija utovarenih u kamion za koji istražitelji veruju da je prevozio visokočisti kokain.

Šef liberijske policije Gregori Kolman izjavio je za BBC da su forenzičke analize potvrdile da je zaplenjena supstanca kokain, čija se vrednost na ilegalnom tržištu procenjuje na više od 370 miliona dolara.

Između 2018. i 2023. godine ponovo je došlo do intenziviranja krijumčarenja droge kroz Liberiju. Poslednjih godinu i po dana pratili smo aktivnosti krijumčarskih mreža i ovo je rezultat te operacije - rekao je Kolman.

On je naglasio da je ovo najveća zaplena droge ikada zabeležena u Liberiji.

Prema njegovim rečima, istraga je i dalje u toku, a policija pokušava da utvrdi odakle je pošiljka stigla i kojoj kriminalnoj grupi je bila namenjena.

Kolman je potvrdio da je jedan od uhapšenih kod sebe imao dva pasoša – španski i kolumbijski, dok je drugi posedovao pasoš Republike Srbije.

Velika akcija u Duazonu usledila je samo mesec dana nakon još jedne značajne zaplene na Međunarodnom aerodromu Roberts, gde je otkriveno gotovo 200 presovanih paketa kokaina skrivenih u pošiljci koja je lažno bila prijavljena kao prehrambeni začini i tekstil.

U tom slučaju protiv više osumnjičenih već su podignute optužnice, dok se za osobama koje su u bekstvu priprema raspisivanje međunarodnih poternica.

Kako navodi BBC, Zapadna Afrika već godinama predstavlja jednu od najvažnijih tranzitnih ruta za krijumčarenje kokaina iz Južne Amerike ka Evropi. Zbog slabije kontrole pojedinih granica i razvijenih kriminalnih mreža, ovaj region postao je ključna tačka međunarodne trgovine narkoticima, zbog čega policijske službe poslednjih godina sprovode sve intenzivnije akcije protiv narko-kartela.