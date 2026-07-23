Mlada pevačica Azra Husarkić slovi za jedan od najlepših glasova na domaćoj sceni, a proslavila se u jednom muzičkom takmičenju iz kog se povukla kada je osvojila srce Balkana.

Iako je tada delovalo da sa lakoćom završava sve obaveze, Azra je sada otkrila da joj ni najmanj enije bilo lako.

Pored bavljenja muzikom pevačica je paralelno završavala Pravni fakultet, ali upravo time se danas diči i ponosi.

- Jesam, završila sam fakultet. Obrazovanje mi je uvek bilo jako bitno, iako sam ceo život radila i to dosta. Jako rano sam počela da radim i da se bavim muzikom, ne mogu reći da sam tačno od osme godine počela da radim koncerte, ali sam od tada bila uključena u muzički svet. Već od svoje 13. godine sam počela mnogo da putujem i onda mi je to bio ceo život - otkrila je Azra.

"Padala sam ispite"

Kako je navela, i želja roditelja je bila da nastavi školovanje, a često je znala sa nastupa da ode na ispit.

- Kad sam završila srednju školu, moji roditelji su imali želju da ja nastavim sa studijama i ja sam bila za to, jer znala sam da to moram da završim. Upisala sam Pravni fakultet, završila sam ga. Uporedo sam mnogo radila, znalo se dešavati da vikend radim i putujem po Evropi, sednem na avion i radim petak, subou, nedelju, listam knjige, pripremam ispit i onda kad sletim u Tuzlu idem direktno na ispit. Znala sam i da ih padam. Veliku podršku su mi davali profesori koji su imali razumevanje, ali nisam se ja vadila na svoj posao - rekal je Azra za Hype.

Inače, Azra se udala i rodila ćerku, a sa porodicom već godinama živi u Americi.

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