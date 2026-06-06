Ukrajina ima pravo, a možda i odgovornost, da sačuva svoj teritorijalni integritet, rekao je mađarski premijer Peter Mađar za austrijske vesti Zeit im Bild.

"Desetine hiljada ljudi gube živote mesečno na obe strane – ruskoj i ukrajinskoj. Linija fronta je prilično stabilna", rekao je Mađar.

Kako je istakao predsednik mađarske vlade, "zaista nema smisla nastavljati ovaj rat".

"Ukrajina ima pravo – a možda i odgovornost – da sačuva svoj teritorijalni integritet i bori se za slobodu i nezavisnost. To je zaista komplikovano pitanje", dodao je Mađar.

Novi mađarski premijer je zauzeo drugačiji stav od svog prethodnika Viktora Orbana, koji je naizgled pokušavao da ometa Kijev na svakom koraku. Iako insistira da Budimpešta neće slati ni vojsku ni oružje Ukrajini, Mađar je sa ukrajinskim vlastima postigao dogovor o proširenju prava Mađara u regionu Zakarpatja u zapadnoj Ukrajini.

On je naglasio da će se ukrajinske obaveze pojaviti i u akcionom planu Ukrajine prema Evropskoj uniji i ukoliko se to desi, mađarska vlada će doprineti otvaranju prvog pristupnog klastera za Ukrajinu iako, kako je naglasio, Mađarska i dalje ne podržava ubrzane pregovore o pristupanju Ukrajine EU.