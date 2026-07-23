Prijava zbog pretnji oružjem dovela je policiju do velike ilegalne plantaže marihuane i skrivenog arsenala oružja u okolini Kneževa. U akciji policije uhapšena su četvorica muškaraca, među kojima jedan meštanin i trojica državljana Srbije, zbog sumnje da su bili povezani sa uzgojem i prodajom droge.

Policajci iz Kneževa i pripadnici Žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su četiri osobe nakon što je prijava za pretnje vatrenim oružjem otvorila vrata istrazi koja je otkrila, kako se sumnja, razrađen narko-biznis.

Uhapšen je D. G. iz Kneževa, koji se tereti za ugrožavanje sigurnosti, neovlašćenu proizvodnju i promet droga, kao i nedozvoljeno držanje oružja.

Pored njega, lisice na ruke stavljene su i trojici državljana Srbije – G. Đ., N. Đ. i M. M., za koje se sumnja da su učestvovali u ilegalnom uzgoju i distribuciji marihuane, piše Klix.ba.

Pretnje komšiji dovele policiju do plantaže

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, slučaj je počeo nakon što je jedan stanovnik Kneževa prijavio policiji da mu je D. G. pretio smrću uz korišćenje vatrenog oružja.

Policija je odmah reagovala i izvršila pretres kuće i pratećih objekata na imanju osumnjičenog.

Međutim, tokom pretresa istražitelji su pronašli mnogo više od očekivanog – otkrivena je plantaža marihuane, kao i veća količina oružja i municije.

Na imanju je pronađena automatska puška sa 182 komada municije, pištolj sa 177 metaka, kao i 177 stabljika marihuane.

Osim toga, policija je pronašla i pripremljeno zemljište u blizini kuće, za koje se sumnja da je bilo namenjeno za dalji uzgoj kanabisa, kao i predmete koji mogu da posluže kao dokaz u istrazi o proizvodnji i prodaji droge.

U istragu uključeni i državljani Srbije

Daljim operativnim radom policije utvrđeno je da se sa ilegalnim uzgojem i prometom marihuane, osim D. G., povezuju i trojica državljana Srbije koji su uhapšeni zajedno sa njim.

Istražitelji sada proveravaju sve okolnosti ovog slučaja, kao i ulogu svakog od osumnjičenih u organizovanju i funkcionisanju ilegalnog posla.

O događaju je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, a nakon kompletiranja predmeta protiv osumnjičenih biće dostavljen izveštaj o počinjenim krivičnim delima.