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Šef Bele kuće upozorio je da će svaki put kada Iran napadne neki brod u Ormuskom moreuzu, SAD bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu.

"Od sada pa nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran puca na brod u Ormuskom moreuzu, bilo projektilom, dronom ili bilo kojim drugim uređajem ili oružjem, Sjedinjene Države će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu", rekao je Tramp.

"Oko za oko", odgovara iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči ističući da će svaki napad na Iran, uključujući i infrastrukturu, izazvati snažan i odlučan odgovor.

Predsednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamad Bager Galibaf poručio je da će se rat ili u potpunosti okončati ili će postojati opasnost da se u sukob između Vašingtona i Teherana uvuku sve zemlje regiona.

Tela američkih vojnika stradalih na Bliskom istoku stigla su u SAD, a Tramp je razgovarao sa njihovim porodicama.

Uživo

Nafta tipa "brent" premašila 100 dolara po barelu prvi put od maja Cena severnomorske nafte "brent" premašila je 100 dolara po barelu prvi put od kraja maja, usled rastućih geopolitičkih tenzija na Bliskom istoku i poremećaja u pomorskom transportu energenata. Pema podacima sa berzi od 16 časova, nafta "brent" je poskupela za 6,77 odsto na 100,512 dolara po barelu. Rast cena podstaknut je naglim povećanjem premija osiguranja za tankere koji prevoze naftu i gas, nakon napada jemenskih pobunjenika Huta, koje podržava Iran, na saudijske brodove u Crvenom moru, prenosi Rojters. Pored povećanih bezbednosnih rizika, tržište u cene uračunava i duža vremena isporuke, jer brodovi sve češće biraju alternativne rute kako bi izbegli područja sukoba. Cena "brenta" i dalje je oko za 20 dolara niža od maksimuma zabeleženih u aprilu, ali je za 28 dolara po barelu viša u odnosu na period pre izbijanja sukoba na Bliskom istoku. Netanjahu: Normalizacija sa Saudijskom Arabijom istorijski iskorak ka miru Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ocenio je da bi pristupanje Saudijske Arabije Avramovim sporazumima predstavljalo "istorijski iskorak" ka miru na Bliskom istoku, nakon što je Donald Tramp saopštio da je takav dogovor sa Rijadom uslovljen normalizacijom odnosa sa Izraelom. U saopštenju Kabineta izraelskog premijera navodi se da su zajednička vojna dejstva SAD i Izraela protiv Irana, kao i, kako se tvrdi, "slamanje iranske terorističke osovine", otvorili mogućnost za proširenje kruga država koje normalizuju odnose sa Izraelom, preneo je Tajms ov Izrael. "Kao što je predsednik Tramp rekao, pristupanje Saudijske Arabije Avramovim sporazumima predstavljalo bi istorijski iskorak za mir na Bliskom istoku", navodi se u saopštenju. Kancelarija izraelskog premijera zaključila je porukom: "Mir kroz snagu". (Times of Israel) "SAD će Iran smatrati odgovornim za nove napade Huta" Donald Tramp je u novoj objavi na mreži Trut Soušal upozorio da će Vašington smatrati Iran odgovornim ukoliko jemenski pobunjenici Huti ponovo budu napadali brodove, dodajući da će se u tom slučaju Teheran suočiti sa "ozbiljnim posledicama". Tramp je podsetio da su Sjedinjene Američke Države pre godinu dana izvele, kako je naveo, snažan napad na Hute zbog ometanja trgovine i napada na brodove. Prema njegovim rečima, Huti su od tada, uključujući i period sukoba SAD sa Iranom, postupali "veoma odgovorno". "Nažalost, sada ponovo počinju i prethodne noći pucali su na dva saudijska broda. Neka ova objava posluži kao upozorenje da će, ukoliko to ponovo učine, Amerika će Iran smatrati odgovornim, jer su Huti iranski posrednici i saveznici", naveo je Tramp. On je poručio da će u tom slučaju Iran biti suočen sa "ozbiljnim vojnim posledicama", kao i sami Huti. "Veoma sam razočaran Hutima jer su do sada postupali veoma profesionalno i mudro", dodao je Tramp. Arakči: SAD moraju da promene hegemonistički pristup prema Iranu Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči istakao je da problem u odnosima Teherana i Vašingtona nije u razmeni poruka između dve strane, već u, kako je ocenio, "neracionalnom, prekomernom i hegemonističkom pristupu" Sjedinjenih Američkih Država. "Problem je priroda pristupa SAD, njihov neracionalni, prekomerni i hegemonistički pristup, na koji smo sa naše strane odgovorili odlučno", rekao je šef iranske diplomatije. Prema njegovim rečima, suštinski problem nije u načinu prenosa poruka između dve strane, već u prirodi američkog pristupa, prenosi Al Džazira. Arakči je ocenio da komunikacija neće doneti rezultate sve dok Vašington, kako je naveo, ne shvati da je jedini put napred poštovanje iranskog naroda i njegovih interesa. Arakči je to rekao iranskim medijima u Teheranu, na marginama sastanka predsednika Irana Masuda Pezeškijana i iračkog premijera Alija al-Zaidiija, komentarišući nedavnu posetu iračkog premijera Vašingtonu, prenosi Al Džazira. "Putovao je u Vašington i prirodno je da nam prenese sopstvene stavove i utiske sa tog puta, što je sasvim normalna stvar“, rekao je Arakči govoreći o poseti Alija al-Zaidiija Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski šef diplomatije je dodao da Teheran trenutno nema problem sa pitanjem posrednika u komunikaciji sa SAD. "Između nas i Sjedinjenih Američkih Država postoji dovoljno posrednika koji obavljaju tu ulogu", zaključio je Arakči. Tramp: Nuklearni sporazum sa Saudijskom Arababijom zavisiće od Avramovih sporazuma Predsednik SAD Donald Tramp kaže da će Vašington odobriti sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, ali samo ukoliko Rijad pristupi Avramovim sporazumima, ističući da dogovor ne podrazumeva obogaćivanje nuklearnog materijala niti vojnu upotrebu nuklearne energije. Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut Soušal naveo da se sporazum između američkog Ministarstva energetike i Saudijske Arabije odnosi isključivo na civilnu upotrebu nuklearne energije, kakvu već imaju Iran, Ujedinjeni Arapski Emirati i druge zemlje. "Sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji koji se sklapa između Ministarstva energetike SAD i Saudijske Arabije (neće biti obogaćivanja materijala!), a odnosi se samo na civilnu upotrebu, biće odobren, ali u potpunosti zavisi od toga da Saudijska Arabija pristupi veoma poštovanim i uspešnim Avramovim sporazumima", naveo je Tramp. Dodao je da se SAD ne protive izgradnji civilnih nuklearnih postrojenja koja ne uključuju obogaćivanje nuklearnog materijala. Avramovi sporazumi, koje je pokrenula administracija Donalda Trampa tokom njegovog prvog mandata, predstavljaju okvir za normalizaciju odnosa Izraela sa pojedinim arapskim državama. Bagei: SAD žrtvuje sve što je preostalo od međunarodnog prava Američka adminsitracija namerava da žrtvuje sve što je ostalo od međunarodnog humanitarnog prava i temelja ljudske etike i civilizacije svojoj "nezasitnoj želji za ratom i klanjem", izjavio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei. Prema njegovim rečima, Vašington sledi politiku koja poziva na uništavanje mostova i elektrana, što je "očigledno nezakonito i kriminalno", prenosi Al Džazira. "To predstavlja odmazdu i kolektivno kažnjavanje, a oboje je eksplicitno zabranjeno kao ratni zločini prema međunarodnom humanitarnom pravu", rekao je Bagei. Pozvao je vojno osoblje Sjedinjenih Američkih Država da odbije "nezakonita naređenja" i poručio da će Iran "čvrsto biti protiv bezakonja". Ranije danas portparol iranske vojske Mohamed Akraminija rekao je da će nastaviti napade u regionu sve dok SAD ne obustave udare na Iran. Istakao je da je Iran spreman za "svaki neprijateljski scenario". (Tanjug/Al Jazeera) Dve osobe poginule tokom američkog napada na iračko-iranskoj granici Tokom noćaših američkih napada pogođen je granični prelaz Šalamče između Irana i Iraka. Prema navodima iranskih državnih medija, dve osobe su poginule, a 11 je povređeno. Oman sa saudijskom i jemenskom stranom o reionalnoj stabilnosti

Oman navodi da koordiniše aktivnosti sa Saudijskom Arabijom, jemenskim stranama i specijalnim izaslanikom UN za Jemen kako bi se nastavio politički proces usmeren na postizanje bezbednosti i stabilnosti u regionu, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova te zemlje. Ministarstvo je takođe naglasilo potrebu da se izbegne eskalacija i bilo kakve pretnje koje bi mogle da pogoršaju situaciju u Crvenom moru i ugroze slobodu plovidbe.

Jordan oborio četiri iranske rakete i šest dronova

Jordanska armija je saopštila da je u poslednja 24 sata oboreno četiri iranske rakete i šest dronova. Prema njihovim rečima, obaranje raketa i dronova nije prouzrokovalo ljudske žrtve niti materijalnu štetu.

Tajlanđani preživeli posle napada u Ormuzu tuže vlasnike broda zbog ignorisanja iranskih upozorenja

Tri mornara koji su preživeli napad na tajlandski teretni brod "Majuri Nari" tuže vlasnike broda, tvrdeći da su iranska upozorenja ignorisana pre napada.

Brod je pogođen 11. marta u napadu u kojem su poginula tri člana posade.

"Čim sam čuo eksploziju, pomislio sam da je to tô. Znao sam da se dogodilo nešto ozbiljno. Nijedna obična eksplozija ne bi bila toliko glasna – toliko glasna da me je potpuno šokirala", rekao je Paniti Tumkaev, jedan od trojice mornara.

Rekao je da više ne može da se suoči sa povratkom na more i da je bio primoran da napusti posao, primajući samo 5.000 dolara od zaostalih plata.

Rubio: Iran može biti najbogatija zemlja na Bliskom istoku

Američki državni sekretar navodi da je Iran „zemlja kojom upravljaju radikalni verski lideri”, ističući da oni nemaju sluha za ekonomska pitanja.

"Oni uništavaju svoju zemlju", rekao je on, dodajući da bi "Iran mogao da bude najbogatija zemlja na Bliskom istoku kada bi to želeo".

"Umesto toga, oni uzimaju novac i daju ga Hezbolahu, Hamasu, Hutima. Daju ga šiitskim milicijama. Finansiraju terorizam širom sveta."

Rubio je zaključio da je primarni cilj SAD "Iran bez nuklearnog oružja".

"Oni ne smeju da poseduju nuklearno oružje. Zamislite samo šta bi s tim oružjem učinili svetu."

Test za Hute – dva kineska tankera krenula ka moreuzu Bab el Mandeb

Dva kineska tankera koja prevoze četiri miliona barela saudijske nafte uputila su se ka moreuzu Bab el Mandeb kako bi izašla iz Crvenog mora.

Taj potez stavlja na probu to koliko striktno jemenski Huti sprovode pomorsku blokadu, navodi Rojters.

IRGC preuzeo odgovornost za napade u Kuvajtu

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) preuzeo je danas odgovornost za nove napade na američku vojnu imovinu u Kuvajtu, tvrdeći da su izvedeni kao odmazda protiv Vašingtona, a ne protiv kuvajtskog naroda.

IRGC je saopštio da je napao i uništio veliko skladište vojne opreme, sistem protivraketne odbrane "patriot" i hangar sa američkim dronovima MK-9 u vazduhoplovnoj bazi Ali al Salem, prenela je Al Džazira.

Ta formacija je navela i da je izvela napade na objekte za smeštaj američkih snaga, kao i na dve hangara za helikoptere u kasarni Al-Adiri, tvrdeći da su u tim napadima pričinjena velika oštećenja helikoptera i bespilotnim letelicama, kao i da je bilo žrtava.

IRGC je dodao da su njegovi pripadnici gađali i telekomunikacioni toranj, navodeći da je to bila reakcija na ranije američke napade na telekomunikacione tornjeve u Iranu.

U poruci upućenoj kuvajtskom narodu, IRGC je istakao da su, prema njegovim tvrdnjama, Sjedinjene Američke Države, a ne Iran, narušile teritorijalni integritet i suverenitet Kuvajta.

SAD upozorile građane zbog tenzija na Bliskom istoku

Stejt department upozorio je danas građane Sjedinjenih Američkih Država širom sveta na pojačane bezbednosne rizike zbog rastućih tenzija na Bliskom istoku, ocenjujući da situacija ostaje složena i da postoji mogućnost nepredviđene eskalacije.

Amerikancima koji se trenutno nalaze u regionu savetovano je da budu oprezni i spremni na moguće poremećaje u putovanju, uključujući otkazivanje letova i privremena zatvaranja vazdušnog prostora.

Stejt department je na mreži Iks naveo da su pojedine avio-kompanije u regionu odložile obnovu ranijih redovnih linija, a da su druge otkazale određene rute.

U saopštenju se dodaje da su američki diplomatski objekti, uključujući i one van Bliskog istoka, bili meta napada, kao i da Iran i grupe koje podržava Teheran mogu da predstavljaju pretnju po druge američke interese u inostranstvu ili lokacije povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim građanima, uključujući kompanije i institucije.

Američkim državljanima van regiona savetovano je da razmotre putovanja u i kroz Bliski istok, a onima koji planiraju put preporučeno je da kod avio-kompanija provere status svojih letova.

Putnicima čiji su letovi pogođeni promenama savetovano je da se direktno obrate prevoznicima radi informacija o mogućim izmenama.

IRGC tvrdi da je sprečio prolazak brodova kroz moreuz Ormuz

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je sprečila tri tankera za naftu da prođu kroz moreuz Ormuz, dok se SAD i Iran nadmeću za kontrolu nad ovom rutom, kojom je pre rata prolazila oko petina svetske nafte.

"Moreuz je pod našom kontrolom... i svaki brod koji bude zaveden od strane SAD i pokuša da prođe bez koordinacije sa Islamskom Republikom Iran, doživeće istu sudbinu", navodi se u saopštenju IRGC-a.

Saudijska Arabija saopštila da je posada tankera bezbedna nakon što je pogođen u Crvenom moru

Brod u saudijskom vlasništvu, ENCELIA, bio je meta dok je plovio Crvenim morem, što je izazvalo požar na prednjem delu broda, javlja saudijska državna novinska agencija SPA, pozivajući se na zvanični izvor u Generalnoj transportnoj upravi.

Izvor kaže da su svi članovi posade bezbedni i da su vlasti preduzele neophodne mere da obezbede brod i posadu i zaštite morsko okruženje

Predstavnički dom SAD usvojio zakon o odbrani vredan bilion dolara

Predstavnički dom SAD je tesnom većinom usvojio svoju verziju sveobuhvatnog zakona o odbrambenoj politici, uprkos zabrinutosti demokrata zbog ogromnih troškova, rata sa Iranom i odredbe koja bi ojačala veze Pentagona sa Izraelom.

Zakon o ovlašćenjima za nacionalnu odbranu (NDAA) za fiskalnu 2027. godinu, kojim se odobravaju vojni izdaci bez presedana u iznosu od 1,15 biliona dolara, usvojen je u Predstavničkom domu sa 216 glasova „za” i 212 „protiv”.

Svi republikanci, osim sedmorice, glasali su za ovaj predlog, dok su sve demokrate, osim šest, glasale protiv.

Zakon sadrži nekoliko odredbi kojima se stotine miliona dolara izdvajaju za zajedničke vojne projekte SAD i Izraela.

Kuvajt tokom noći presreo više dronova

Kuvajtska vojska je saopštila da presreće dronove, za koje se sumnja da su iranski.

"Kuvajtska protivvazdušna odbrana trenutno reaguje na pretnje neprijateljskih dronova. Sve eksplozije koje se mogu čuti rezultat su presretanja neprijateljskih meta od strane sistema protivvazdušne odbrane", saopštila je noćas kuvajtska vojska u poruci na X mreži.

SAD ponovo tokom noći gađale Iran

Američka vojska saopštila je da je izvela novu seriju napada na Iran po nalogu predsednika Donalda Trampa, dvanaestu noć za redom.

"Misija će se nastaviti kako bi se dodatno oslabila sposobnost Irana da ugrožava komercijalne brodove koji prolaze kroz vode tog regiona", navodi se u saopštenju Centralne komande SAD.