Bivši američki obaveštajac Skot Riter ocenio je da će Evropa početi da traži mir u Ukrajini tek onda kada sama bude platila dovoljno visoku cenu sukoba i kada posledice počnu ozbiljno da pogađaju njene nacionalne interese.

Govoreći za Sputnjik na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, Riter je izjavio da je upravo Evropa jedna od strana koje aktivno učestvuju u sukobu i da će tek ozbiljne posledice naterati evropske države da promene pristup.

– Način da se ovaj rat skrati jeste da se Evropa natera da plati cenu za ovaj sukob. Onog trenutka kada cena postane dovoljno visoka i počne da utiče na njene nacionalne interese, tada će Evropa početi da traži mir – rekao je Riter.

On se osvrnuo i na pitanje isporuka američkih raketa „Patriot“ Ukrajini, ocenivši da Kijev neće dobiti dodatne količine jer su, prema njegovom mišljenju, Sjedinjenim Američkim Državama potrebnije nego Ukrajini.

– Ukrajina neće dobiti rakete „Patriot“, jer su SAD potrebnije više nego što ih Ukrajina zaslužuje. Mislim da Vašington više neće slepo podržavati Kijev – rekao je Riter.

Prema njegovim rečima, administracija predsednika SAD Donalda Trampa sve je više razočarana potezima ukrajinskog rukovodstva.

– Politički trendovi su se promenili. Trampova administracija želela bi kraj sukoba, dok Ukrajina čini sve što je potrebno da se rat nastavi – ocenio je bivši američki obaveštajac.

Podsetio je da je predsednik SAD Donald Tramp krajem 2025. godine izjavio da Vašington više ne šalje direktno vojnu pomoć Kijevu, već oružje prodaje članicama NATO-a, koje ga zatim prosleđuju Ukrajini.

Rusija, s druge strane, smatra da takve isporuke otežavaju pronalaženje rešenja i dodatno uvlače zemlje Alijanse u sukob.