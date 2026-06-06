Sestra influenserke Tare Ristić, Maša, juče je izgovorila sudbonosno "da" u Hramu Svetog Save u kom se od 20. maja nalazi Časni pojas Presvete Bogorodice.

Na Instagramu su se pojavile brojne objave sa gala proslave koja je nakon venčanja priređena u jednom restoranu.

Tara je objavila nekoliko snimaka sa porodicom i drugaricama, dok je njena sestra pokazala da su se ona i njen suprug venčali u Hramu Svetog Save.

Maša je sve vreme tokom ceremonije držala u naručju naslednika, dok je blistala u venčanici dok je nosila dugački veo.

- Blagosloveni - napisala je Tara Ristić dok je pozirala sa celom porodicom i sestrom.

Inače, Časni pojas Presvete Bogorodice kojem se poklonilo više od 800.000 ljudi danas će biti ispraćen iz Hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori.

Tara je popularna na mrežama

Inače, Tara Ristić danas ima desetine hiljada pratilaca na društvenim mrežama gde objavljuje prenkove i šale sa svojom porodicom, iskrene preporuke, saradnje s brendovima, ali i prikaze realnog života za koje kaže da publika najviše ceni.

- Često se dešava da nešto što sam pažljivo planirala i u šta sam uložila mnogo truda ne prođe tako dobro, i obrnuto, dosta je do algoritma. Možda ljudi više vole prirodni, spontani momenat, kada snimim tatu u potkošulji, to su zagarantovani pregledi - ispričala je Tara nedavno.

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