Influenserka Stela Beri izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama nakon što je ispričala da je tokom očevog venčanja provela noć sa njegovim kumom, muškarcem kojeg je upoznala tek tog dana.

Svoju priču podelila je u serijalu video-snimaka na TikToku pod nazivom „Kako sam završila sa tatinim kumom na njegovom venčanju“, koji su objavljeni 2022. godine i ubrzo postali viralni.

Kaže da ju je privukao čim ga je ugledala

Stela je sa najboljom prijateljicom doputovala iz Los Anđelesa u Montanu kako bi prisustvovala očevom venčanju. Znala je da će kum doputovati iz Švedske, ali ga do tada nikada nije upoznala.

Kako je ispričala, čim ga je ugledala osetila je snažnu privlačnost.

„Znala sam da je tatin kum Šveđanin, ali nisam znala da je toliko zgodan.“

Tokom ceremonije sedela je u prvom redu, dok je on stajao ispred nje, a tvrdi da su se tokom čitavog venčanja često gledali.

Istovremeno, pitala se zašto bi očev dugogodišnji prijatelj uopšte pokazivao interesovanje za nju i da li bi rizikovao prijateljstvo sa njenim ocem.

Druženje se nastavilo do ranih jutarnjih sati

Nakon svadbenog slavlja, očev kum i još jedan porodični prijatelj pozvali su Stelu i njenu prijateljicu u Airbnb smeštaj.

Prema njenim rečima, veče je proteklo u razgovoru i druženju, a kako u to vreme nije bilo prevoza do hotela, odlučile su da tu prenoće.

Stela tvrdi da se narednog jutra probudila pored očevog kuma, dok je njena prijateljica spavala u neposrednoj blizini.

O svemu što se dogodilo, kaže, tada nisu razgovarali, niti je prijateljici otkrila šta se desilo.

Fotografija koja je potvrdila njene sumnje

Nekoliko dana kasnije, kada su se zajedno vraćali avionom, konačno su razgovarali o prethodnoj noći.

Stela tvrdi da joj je nakon ukrcavanja poslao fotografiju nastalu tokom njihovog zajedničkog boravka u smeštaju, čime je, kako kaže, potvrdio da se seća svega što se dogodilo.

Nakon povratka u Los Anđeles nastavili su da razmenjuju poruke, ali njihov kontakt nije dugo trajao.

Plašila se da će otac saznati

Influenserka je objasnila da nije želela da nastavi odnos jer je smatrala da nema budućnost, a dodatno ju je brinula mogućnost da njen otac sazna šta se dogodilo upravo na dan njegovog venčanja.

Kako je navela, situaciju je dodatno komplikovala činjenica da je očev prijatelj u Švedskoj imao porodicu, iako je verovala da je u tom periodu bio u procesu razdvajanja od supruge.

Prema njenim tvrdnjama, otac nikada nije saznao za događaj, niti mu je ona to priznala, a koliko joj je poznato, njegov prijatelj o tome takođe nikada nije govorio.