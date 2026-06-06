Najveći britanski ratni brod, nosač aviona HMS Princ od Velsa, imao je tehnički problem tokom boravka u norveškoj luci Stavanger, saopštilo je Ministarstvo odbrane Velike Britanije.

Brod, vredan 4,1 milijardu evra, isplovio je ranije ovog meseca iz Škotske u okviru raspoređivanja u nordijskim vodama radi jačanja bezbednosti na Atlantiku i u regionu Dalekog severa, preneo je Independent.

Ministarstvo odbrane zemlje je navelo da je tokom zaustavljanja u Stavangeru otkriven "manji tehnički problem" i da se očekuje da nosač aviona nastavi plovidbu u narednim danima.

HMS Princ od Velsa imao je tehničkih problema i 2022. godine, kada je bio na putu ka zajedničkim vežbama sa američkom mornaricom.

Prema navodima britanskih medija, pozivajući se na izvor iz mornarice, najnoviji kvar "negativno je uticao na moral posade".

Nosaču aviona su se tokom misije pridružili razarač HMS Dankan i tanker Tidespring, a grupa učestvuje u aktivnostima sa NATO-om i Zajedničkim ekspedicionim snagama.

HMS Princ od Velsa, zajedno sa HMS Kraljica Elizabeta, spada među najveće i najmoćnije brodove ikada izgrađene za Kraljevsku mornaricu.

Brod težak 65.000 tona može da nosi do 72 aviona, uključujući do 36 lovaca F-35B, dok mu je predviđeni vek trajanja do 50 godina.

(Tanjug)

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