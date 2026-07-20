Mladenci Bruk i Blejk Rejnsburg svoj veliki dan neće pamtiti samo po romantičnim trenucima. Njihovo venčanje je umalo završilo u plamenu, ali su brza reakcija i smisao za humor pretvorili potencijalnu katastrofu u anegdotu koja je postala viralna.

Nakon što su izgovorili bračne zavete, gosti su zapalili prskalice. U trenutku kada je Blejk nežno nagnuo Bruk kako bi je poljubio, oltar je iznenada obavio gust dim. Mlada se okrenula i ugledala prizor koji nije mogla ni da zamisli – prelepi cvetni luk bio je zahvaćen vatrom.

Dok su se plamenovi širili, gosti su u panici počeli da ustaju sa svojih mesta i napuštaju prostor na kome se održavala svadba. Ipak, mlada nije izgubila prisebnost. Iznenađena prizorom, samo je doviknula porodici i prijateljima da pokušaju da gurnu zapaljenu konstrukciju u obližnji ribnjak kako bi ugasili požar.

Umesto da paniči, Bruk je počela da se smeje neočekivanom razvoju događaja. Odlučila je da ovaj incident neće pokvariti njihov poseban dan, već ga učiniti nezaboravnim.

Na društvenim mrežama podelila je snimak i fotografije uz opis:„Samo mali uvid u to kako je izgledalo naše venčanje.“

Kasnije je objasnila šta se zapravo dogodilo.

„Imali smo prskalice, a duvao je veoma jak vetar. Niko nije ni pomislio da bi cveće moglo da se zapali – više smo brinuli zbog tkanine. Ali, na kraju je to postala uspomena koju niko nikada neće zaboraviti“, napisala je.

Pojedini korisnici društvenih mreža komentarisali su da bi požar mogao da bude „loš znak“ za njihov brak. Međutim, Bruk je i na to imala spreman odgovor

„Moj muž me voli i ne ide nikuda, a ovo nam je stvorilo uspomenu koju nikada nećemo zaboraviti.“

Njena pozitivna reakcija i smisao za humor osvojili su korisnike društvenih mreža, a snimak venčanja ubrzo je postao viralan, piše People.