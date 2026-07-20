Glumica Dragana Mićalović objavila je na Instagramu kako se provodi sa sestrom Mirjanom u izlasku, pa je oduševila pratiocei time koliko su sestre složne. One su uslikale selfi, a pored njih je bio neonski znak na kom je pisalo "ljubav".

Mnogi koji su videli objavu nisu mogli, a da ne napišu koliko sestre plene lepotom.

-"Prelepe ste", "sestre se drže zajedno", "lutke" - neke su od poruka koje se mogu pronaći ispod ove Draganine objave.

One su bile u opuštenom izdanju, u majici i košulji, a Dragana je pisala: "Bezbroj priča, beskraj ljubavi".

Od oca nasledile talenat za glumu

Inače, Dragana je jednom prilikom otkrila čime se njena najstarija sestra bavi i istakla da jedino ona nije krenula stopama njihovog oca, koji je takođe bio glumac.

- Mirjana je završila muzičku akademiju, a radi u EPS-u. Krenula je nekim "normalnim” putem, ima dve devojčice. U našoj kući su tri ćerke, imam četiri sestričine, nemamo nijednog dečaka - rekla je svojevremeno glumica.

BONUS VIDEO: