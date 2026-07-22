Jedan od najpoznatijih svetskih Jutjubera, MrBeast čije je pravo ime Džimi Donalds, oženio je dugogodišnju devojku.

Par se venčao na intimnoj ceremoniji održanoj na privatnom ostrvu Necker Island u vlasništvu britanskog milijardera Ričarda Bransona.

Vest je potvrdio američki magazin People, koji je objavio ekskluzivne detalje s venčanja.

Za razliku od spektakularnih videa i izazova kojima je osvojio stotine miliona ljudi, MrBeast je svoje venčanje zadržao u potpunoj intimi.

Ceremoniji je prisustvovalo oko 70 članova porodice i najbližih prijatelja, a slavlje je trajalo nekoliko dana u opuštenoj atmosferi.

Mlada je nosila venčanicu poznate dizajnerke Nikol Felicie, dok je mladoženja odabrao klasični smoking modne kuće Ralph Lauren.

MrBeast i Tea upoznali su se 2022. godine u Južnoafričkoj Republici, a svoju vezu ubrzo su ozvaničili. Par se verio na Božić 2024. godine, nakon čega su nekoliko puta isticali kako žele malo i privatno venčanje, daleko od medijske pažnje.

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