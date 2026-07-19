Dok su mladenci razmenjivali bračne zavete, oltaru je prišao ćuran koji se ponašao kao da mu je tu mesto.

Gosti su se našli u neobičnoj situaciji – nisu znali da li da gledaju mladence ili ćurana koji je bez mnogo truda ukrao svu pažnju. Vlasnica farme Karen Krumenaker objavila je na Instagramu da je mladence unapred upozorila kako bi se ćuran Turks mogao pojaviti tokom ceremonije, ali njima to nije nimalo smetalo. Naprotiv, bili su oduševljeni idejom da upravo taj trenutak učini njihovo venčanje još posebnijim.

Snimak je ubrzo postao viralan i nasmejao hiljade ljudi na društvenim mrežama, piše Pethelpful.

„Sviđa mi se kako ga gospođa doziva, a on je potpuno ignoriše“, napisala je jedna korisnica.

„Nema vremena za autograme“, našalio se drugi.

Jedan komentar posebno je privukao pažnju: „Jeste li sigurni da je uljez? Možda je on obezbeđenje.“

Drugi su pokušali da zamisle šta je ćuranu prolazilo kroz glavu: „Kako da ovo postane priča o meni?“, dok je jedna korisnica zaključila: „Bar se lepo sredio za ovu priliku!“