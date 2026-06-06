Časni pojas Presvete Bogorodice biće ispraćen iz Hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori, nakon što mu se od Spasovdana, 20. maja, poklonilo više od 800.000 ljudi.

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"Prvi put kada je ušla u Beograd, posle litije iz Vaznesenskog hrama, tu noć je bila litija i ostala sam. I sad kad sam čula da joj je danas ispraćen, nisam mogla da odolim, a da je ne ispoštujem, i nadam se da će nam biti od velike pomoći. Stvarno nam treba pomoć", rekla je J. C. za Alo.
 
"Da vam kažem, jako sam potresena, a i srećna sa druge strane, jer vidite, bez obzira na sve ovo što se oko nas dešava, ove turbulencije i ova čuda i ovi pokušaji da nas satru, jednostavno Majka Božija ne dozvoljava", dodaje ona.
 
Kaže da je osetila zajedništvo zbog toga što se ovoliki broj ljudi okupio da vidi svetinju i pokloni joj se.
 
"Ushićena sam ovolikim poklonjenjem, jer znate, skoro milion ljudi je došlo da joj se pokloni i da zatraži pomoć od nje, naravno, jer to smo mi Srbi, hrišćani", rekla je ona.