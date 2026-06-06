Časni pojas Presvete Bogorodice biće ispraćen iz Hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori, nakon što mu se od Spasovdana, 20. maja, poklonilo više od 800.000 ljudi.
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Reporter Alo! je ispred Hrama Svetog Save na Vračaru, nakon održane Svete liturgije, razgovarao sa građanima o tome šta svetinja doneta iz manastira Vatoped u Srbiju za njih znači
Sestra naše influenserke se venčala u Hramu Svetog Save: Pred Časnim pojasom Presvete Bogorodice izgovorila sudbonosno "da"Prethodna vest
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