Bivši fudbalski reprezentativac Duško Tošić ponovo se našao u žiži javnosti nakon navoda da je na društvenim mrežama ušao u verbalni okršaj, navodno kako bi zaštitio svoju novu izabranicu Noru, ali i uputio provokaciju bivšoj supruzi Jeleni Karleuši, nakon čega je ubrzo uklonio komentar koji je bio upućen na njen račun.

Iako bivši sportista nastoji da privatni život drži daleko od očiju javnosti, jedan njegov potez na Instagramu izazvao je veliku pažnju i pokrenuo brojne reakcije.

Sve je počelo kada se na mrežama pojavio skrinšot komentara u kojem je Tošić odgovorio na komentar jednog pratioca.

U spornom odgovoru, koji je izazvao lavinu reakcija, navodi se:

-Karleuša p*zdi sa svojih 20–30 naloga na X-u, samo izmišlja priče da im napakosti, jadna - glasio je navodni komentar koji se pripisuje bivšem fudbaleru.

On je na Instagramu reagovao direktno ispod objave korisnika i nadovezao se kratkim odgovorom:

-Stalno ona tako, kako joj ne dosadi više - napisao je uz emotikone koji plaču od smeha.

Ubrzo nakon toga, sporan komentar je uklonjen sa platforme, što je dodatno podgrejalo spekulacije i reakcije javnosti.

Nova devojka Duška Tošića brutalno o Karleuši

Nova izabranica nekadašneg fudablera Duška Tošića stavila je tačku na spekulacije oko njihove veze i poručila je da je sa sportistom ispunjenija nego ikada.

Veza bivšeg fudbalera Duška Tošića i plavuše Nore Milovanović poslednjih dana jedna je od glavnih tema domaće javnosti. Iako se o njihovom odnosu mnogo spekuliše, par za sada uspešno odoleva medijskoj pažnji i uživa u zajedničkim trenucima daleko od očiju javnosti.

Ipak, Nora je sada napravila presedan, te je javno progovorila o odnosu sa Duškom, ne krijući da je zaljubljena.

- Ne bih previše da govorim o svom privatnom životu. Nisam javna ličinost, niti to želim da budem. Srećna sam i zaljubljena u Duška - rekla je kroz osmeh.

Ipak, bila je raspoložena da otkrije poneki detalj o sebi i svom životu van medijskog fokusa.

- Imam svoj privatni posao i ono što mi je najvažnije jeste da se bavim svojim stvarima, a ne tuđim. Moj život je moja stvar - izričita je bila ona.

"Nisam Karleušin fan"

S obzirom na to da je zahvaljujući vezi sa Tošićem dospela u centar pažnje, otkrila je kako se nosi sa brojnim natpisima i komentarima da je svojevremeno bila fan Duškove bivše supruge Jelene Karleuše.

- Razumem interesovanje medija, ali neke granice moraju da se poštuju. Nikada nisam bila ničiji fan. Jedno je poštovati nečiji život i rad, a sasvim drugo izmišljati da vodim nečije stranice. Činjenica koju ću vam sada reći jeste da sam u periodu kada se pominje da sam navodno bila administrator stranica nekih pevačica, studirala u Budimpešti i imala mnogo važnijeg posla. Ne želim da se bavim neistinitim pričama, ali smatram da je važno da se zna istina - istakla je za Kurir.

Oglasila se i Karleuša

Nakon što su se pojavile njene fotografije na društvenim mrežama, mreže su se usijale, a brojni korisnici počeli su da komentarišu njen izgled i poređenje sa Karleušom koja sve do danas nije želela da javno izgovara ništa što se tiče Duška i nove partnerke.

Oštro i bez pardona pop diva je objavila zvanično saopštenje u kome navodi da se njeno ime ne stavlja u isti koš sa Duškom i Norom.

- Zamoliću sve medije sa kojima imam zaista lep i korektan odnos da moje ime i moju sliku ne stavljaju u naslove kada pišu o mom bivšem mužu i njegovom životu. Naslovi poput: "Nova devojka bivšeg muža Jelene Karleuše" sadrže samo moje ime, moja slika je centralna i slično. Razumem da u suprotnom niko ne bi pročitao tekst, ali ne želim da imam bilo kakvu vezu sa čovekom kog sam više puta prijavila policiji zbog porodičnog nasilja, fizičkog nasrtanja na mene i mog partnera, obijanja brava i neovlašćenog upada na privatnu imovinu, neredovnog plaćanja alimentacije itd. Takođe, ne želim da se moje ime i moja slika stavljaju pored slika žena koje su u policijskoj evidenciji zbog prostitucije. Izbori i ispadi mog bivšeg muža isključivo su njegova stvar i ne interesuju me. Ne želim da me povezujete sa tim. Čovek koji je bio u stanju da piše poruke srbomrziteljki Severini ne zaslužuje vaš prostor. Hvala vam - stoji u njenom saopštenju.