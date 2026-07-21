Pavle Vuisić bio je jedan od najvećih glumaca sa ovih prostora, ali je privatni život čuvao daleko od očiju javnosti, pa je tako izbegavao da daje intervjue za medije.

Naime, njegova supruga Mirjana Vuisić, žena sa kojom je proveo gotovo ceo život, u svom svedočenju je pre smrti otkrila je nepoznate detalje o njihovoj ljubavi, sukobima sa kolegama, odnosu prema Titu i netrpeljivosti sa Čkaljom, o kom su i drugi govorili svojevremeno.

Jedan od najintrigantnijih događaja iz Pavlovog života dogodio se tokom snimanja filma "Čovek iz hrastove šume". Pavle i Mija Aleksić su te večeri popili više nego obično, pa ih je produkcija zamolila da napuste set, što su i morali da urade.

Završili su u kafani, gde je Mija tokom cele večeri delio komplimente Pavlovoj supruzi Mirjani. Pavle je u jednom trenutku planuo, došlo je do žestoke svađe, a potom i do tuče u kojoj je Aleksić izvukao deblji kraj jer je Pavle znao kako da se bije.

Sutradan je snimanje moralo biti prekinuto jer je Miji nos bio toliko otečen da nije mogao da stane pred kamere. Ipak, obojica su bili vrhunski profesionalci – privatni sukobi nisu uticali na posao, pa su godinama kasnije bez ikakvih problema sarađivali na filmu "Maratonci trče počasni krug".

Imao problem sa političarima

Iako je igrao u brojnim filmovima iz perioda socijalističke Jugoslavije, Pavle Vuisić privatno nije podnosio tadašnju vlast, delom i zbog porodične tragedije koju su doživeli nakon rata. U kafanama je često tražio ćebe kako bi njime prekrio Titovu fotografiju na zidu.

Tako su ga jednom pripadnici službe bezbednosti bukvalno odveli sa reke pravo u Beli dvor kako bi upoznao predsednika. Pavle je bio u gaćama i majici. Kada su od njega tražili da obuče odelo, oštro je odbio i rekao da će pred Tita izaći upravo onako kako su ga i doveli. Na kraju ga je maršal primio takvog.

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