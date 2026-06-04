Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu fotografiju sa domaćinima ovogodišnjeg Samita Evropska unija – Zapadni Balkan koji se održava u Tivtu.

Na fotografiji se nalaze predsednik Crne Gore Jakov Milatović, premijer Milojko Spajić i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji učestvuje na jednom od najvažnijih regionalnih političkih skupova ove godine.

Vučić je danas doputovao u Tivat gde će tokom dvodnevnog samita učestvovati u razgovorima sa evropskim i regionalnim liderima o budućnosti Zapadnog Balkana, evropskim integracijama i jačanju saradnje u regionu.

Po dolasku u Crnu Goru, predsednik Srbije sastao se sa premijerom Grčke Kirijakosom Micotakisom, sa kojim je razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa, energetskim projektima i evropskom putu Srbije.

Vučić je tokom večeri prisustvovao i svečanom prijemu organizovanom za učesnike samita, gde je imao priliku da u neformalnoj atmosferi razgovara sa brojnim evropskim zvaničnicima i liderima zemalja regiona.

Predsednika Srbije sutra očekuje niz važnih sastanaka sa evropskim liderima, među kojima su predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, predsednik Francuske Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc, kao i drugi učesnici samita.

Glavne teme skupa biće evropska perspektiva Zapadnog Balkana, ekonomska saradnja, Plan rasta za region, kao i pitanja bezbednosti i stabilnosti u svetlu aktuelnih geopolitičkih izazova.