Nova izabranica nekadašneg fudablera Duška Tošića stavila je tačku na spekulacije oko njihove veze i poručila je da je sa sportistom ispunjenija nego ikada.

Veza bivšeg fudbalera Duška Tošića i plavuše Nore Milovanović poslednjih dana jedna je od glavnih tema domaće javnosti. Iako se o njihovom odnosu mnogo spekuliše, par za sada uspešno odoleva medijskoj pažnji i uživa u zajedničkim trenucima daleko od očiju javnosti.

Ipak, Nora je sada napravila presedan, te je javno progovorila o odnosu sa Duškom, ne krijući da je zaljubljena.

- Ne bih previše da govorim o svom privatnom životu. Nisam javna ličinost, niti to želim da budem. Srećna sam i zaljubljena u Duška - rekla je kroz osmeh.

Ipak, bila je raspoložena da otkrije poneki detalj o sebi i svom životu van medijskog fokusa.

- Imam svoj privatni posao i ono što mi je najvažnije jeste da se bavim svojim stvarima, a ne tuđim. Moj život je moja stvar - izričita je bila ona.

"Nisam Karleušin fan"

S obzirom na to da je zahvaljujući vezi sa Tošićem dospela u centar pažnje, otkrila je kako se nosi sa brojnim natpisima i komentarima da je svojevremeno bila fan Duškove bivše supruge Jelene Karleuše.

- Razumem interesovanje medija, ali neke granice moraju da se poštuju. Nikada nisam bila ničiji fan. Jedno je poštovati nečiji život i rad, a sasvim drugo izmišljati da vodim nečije stranice. Činjenica koju ću vam sada reći jeste da sam u periodu kada se pominje da sam navodno bila administrator stranica nekih pevačica, studirala u Budimpešti i imala mnogo važnijeg posla. Ne želim da se bavim neistinitim pričama, ali smatram da je važno da se zna istina - istakla je.

Alo/Kurir

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