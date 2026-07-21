Folk diva Ceca Ražnatović navela je na društvenim mrežama da joj je sređen problem sa vodom koji je imala u vilu na Dedinju.

Ona se snimala na kapiji doma, pa je otkrila svima novu informaciju i nije krila koliko je zbog cele situacije srećna.

-Sanirano, više ne curi - napisala je Ceca u svojoj objavi.

Svetlana Ceca Ražnatović se, inače, vratila nedavno sa odmora u Španiji, a kako je došla u Beograd zatekla je haos u svojoj kući. Ona je podelila snimak iz vile na Dedinju i pokazala da joj je dvorište poplavljeno.

Ceca je tad rekla da već 10 dana ima problema sa vodom koja joj je napravila veliku materijalnu štetu, dok je u međuvremeno prošlo više od dve nedelje.

"Imam bazen, sve je raskopano"

Inače, Ceca je na mrežama objavila ranije snimak na kom se videla poplava, kao i šteta koju je voda napravila.



- Vodurina curi već preko 10 dana, pravi mi štetu. Sve mi je iskopano, imam bazen. Neka dođe vodovod da sanira ovo, ko će da mi plati štetu - besno je rekla tom prilikom Ceca.

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