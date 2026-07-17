Pevačica Jelena Karleuša nastupila je večeras u Banjaluci, a poerd toga što nije imala gde igla da padne od fanova koji su preplavili trg, veliku pažnju privukla je i njena tetka Danijela!

Naime, Danijelu smo uhvatili u trenutku kada je zaigrala na bini, a poznato je da je Jeleni kroz ceo život podrška za sve što radi, pa je tako prati i na pojedinim nastupima.

Danijela je bila nedaleko od njenih muzičara, ali dovoljno blizu da posmatra atmosferu koju je pevačica pravila.

Kod Amidžića otkrila da se povredila

Inače, Jelena Karleuša promovisala je nedavno pesme u okviru novog albuma "Enigma", a gostujući u emisiji Ognjena Amidžića otkrila je i po neki detalj sa snimanja spotova koje je publika dočekala raširenih ruku.

- Slomila sam šaku tj. jednu koščicu i to baš dan pre snimanja spota, pala sam sa merdevina u svom garderoberu. Nisam stavila longetu, ni gips jer sam morala da snimam. Nadam se da je vredelo - priznala je Karleuša.

Alo/ Ivan Radulović

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