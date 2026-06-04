Nakon stupanja na dužnost nove vlade premijera Janeza Janše, sa zgrade Vlade Slovenije uklonjena je palestinska zastava koja je bila istaknuta još od perioda kada je Ljubljana priznala Palestinu kao nezavisnu državu.

Trenutno se na zgradi vlade nalaze samo zastava Slovenije, Evropske unije i Ukrajine, prenose slovenački mediji.

Ovaj potez izazvao je oštre reakcije bivšeg premijera Roberta Goloba, koji smatra da je uklanjanje palestinske zastave snažna politička poruka nove vlasti.

– Prvi potez nove vlade govori više od hiljadu reči. Slovenija se ovim pozicionira na pogrešnu stranu istorije – poručio je Golob.

On je podsetio da je zastava uklonjena upravo na godišnjicu priznanja države Palestine, koje je slovenački parlament usvojio 4. juna 2024. godine na predlog tadašnje vlade.

Prema njegovim rečima, palestinska zastava nije predstavljala samo podršku palestinskom narodu, već i simbol vrednosti poput pravde, dostojanstva, humanosti i mira.

Golob je istakao da je njegova vlada podjednako podržavala Ukrajinu i Palestinu, navodeći da je takav pristup pokazivao doslednost i odsustvo dvostrukih standarda u međunarodnoj politici.

Palestinska zastava simbolično je postavljena na zgradu Vlade Slovenije krajem maja 2024. godine, neposredno pre nego što je parlament zvanično priznao palestinsku državu.

U međuvremenu, slovenački parlament danas je potvrdio sastav nove vlade Janeza Janše. Za izbor ministarskog tima glasalo je 49 poslanika, dok je 30 bilo protiv.

Novu vladajuću koaliciju čine Slovenačka demokratska stranka (SDS), Nova Slovenija (NSi), Slovenačka ljudska stranka (SLS), kao i predstavnici nacionalnih manjina.

Uklanjanje palestinske zastave već je postalo jedna od prvih političkih tema nakon formiranja nove vlade, a analitičari ocenjuju da bi ovaj potez mogao da nagovesti promene u spoljnopolitičkom kursu Ljubljane.