Ćerka pevačice Svetlane Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović porodila se pre pet dana i na svet donela dečaka kome su dali ime Ilijan.

Anastasija je devet meseci trudnoću držala u tajnosti i nije se oglašavala na društvenim mrežama, a sada je objavila video koji se mnogima svideo, jer šalje važnu poruku.

Naime, Anastasija je podelila video koji je nosio moćnu poruku.

"Bez obzira na to gde si u životu, zapamti da si tačno tamo gde treba da budeš", pisalo je u opisu videa koji je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama.

Značenje imena Ilijan

Smatra se da ime Ilijan vodi poreklo od imena Ilija, koje ima duboke biblijske korene. Izvedeno je iz hebrejskog imena Eliyahu, čije se značenje najčešće tumači kao “Bog je moj Gospod” ili “onaj koji pripada Bogu”. U pojedinim kulturama, Ilijan se tumači i kao ime koje simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu.

Poslednjih godina ovo ime postaje sve popularnije među roditeljima koji žele da spoje tradicionalnu simboliku sa modernim zvukom.

Iako je retko, lako se izgovara na različitim jezicima, što ga čini čestim izborom porodica koje žive u inostranstvu.

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