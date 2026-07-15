Pevačica Jelena Karleuša iznenadila je javnost novim izdanjem u spotu za pesmu "Balkan boy".

Umesto prepoznatljive platinasto plave kose, koja je godinama njen zaštitni znak, pojavila se kao fatalna crnka i izazvala brojne reakcije.

Tokom čitave karijere bila je poznata po upečatljivom imidžu i svetloj kosi, a ova promena mnoge je iznenadila.

Pevačica promenila prepoznatljivu plavu kosu i postala fatalna crnka

Brojni komentari na društvenim mrežama ističu da joj tamna kosa odlično pristaje, dok pojedini smatraju da bi ovakav izgled trebalo da zadrži i nakon snimanja spota.

Posebnu pažnju privukao je deo spota u kojem se pojavljuje u ulozi srpske kraljice Drage Mašin.

Gledaocima nije promakao ni portret koji se nalazi iza nje, za koji su mnogi pomislili da na njemu lik Aleksandra Obrenovića tumači niko drugi do njen bivši suprug Duško Tošić.

Otkrila da se Duško Tošić prepoznao u stihovima njene balade

Pevačica je u emisiji kod Ognjena Amidžića govorila i o pesmi "Sad je sve okej", otkrivši da se bivši partner prepoznao u stihovima i da joj je tim povodom poslao poruku.

Bivši muž mi je napisao poruku: "Da crknem, je l’?".

Odgovorila sam mu: "Da" - rekla je kroz osmeh.

Potkačila Duškov sadašnji ljubavni izbor

U rubrici "Pitanja sa Instagrama" našla se i tema njenih prethodnih brakova. Na pitanje ko je bio bolji suprug, Bojan Karić ili Duško Tošić, odgovorila je:

-Da su bili dobri, ne bi bili bivši - kratko je prekomentarisala.

Voditeljka ju je potom upitala da ipak izabere ko je bio bolji suprug, na šta je pevačica odgovorila:

-Bolji je bio onaj kome sam rodila dvoje dece i sa kojim sam provela 17 godina. Znam da sam ja njemu bila skupa investicija. Kako on kaže, bila sam rupa bez dna koja troši i spaljuje novac na karijeru. Sada ima ove u budžetu do sto evra, pa će biti bolje - konstatovala je Karleuša.