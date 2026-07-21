Tokom koncerta Milice Todorović odigrala se neočekivana drama koja je na nekoliko minuta prekinula muzički program. Zabrinuti roditelji popeli su se na binu sa svojim sinom kako bi potražili pomoć jer su u tom trenutku verovali da je njihova ćerka nestala, a pevačica je preduzela sve hitne mere da se pronađe.

U panici su izašli na binu i zamolili organizatore da nakratko prekinu nastup kako bi preko mikrofona uputili apel publici. Muzika je utihnula, a među prisutnima je zavladala velika zabrinutost, sve dok nije javljeno šta se sa detetom dešava.

Srećom, ova drama je brzo dobila srećan epilog. Ispostavilo se da devojčica zapravo nije nestala, već se sve vreme nalazila u prvim redovima ispred same bine, ali je roditelji isprva nisu zapazili.

Pozvala ih da dođu na binu

Nakon što je potvrđeno da je dete na bezbednom, Milica Todorović je reagovala sa mnogo empatije i razumevanja. Pevačica je pozvala devojčicu da se zajedno sa roditeljima i bratom popne na binu, čime je dodatno ulepšala ovaj dirljivi trenutak na "Paradajz festu", a sve je objavljeno na stranici "V.R. press".

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