Penzioneri u Srbiji dobiće jednokratnu novčanu pomoć u okviru novih državnih mera.

Novčana pomoć je podeljena u tri kategorije, a ukupna vrednost mere iznosi 377,2 miliona evra.

Najveća pomoć za penzionere sa najnižim primanjima

Penzioneri koji mesečno primaju do 31.092 dinara dobiće najveći pojedinačni iznos pomoći.

U ovoj grupi nalazi se oko 459.000 penzionera, a njima će biti isplaćeno po 35.000 dinara.

Srednja grupa dobija 27.500 dinara

Penzioneri čija su mesečna primanja između 31.092 i 56.851 dinar dobiće jednokratnu pomoć od 27.500 dinara.

Ova grupa obuhvata oko 548.060 korisnika penzija.

Penzioneri sa većim penzijama dobijaju 20.000 dinara

Najbrojniju grupu čine penzioneri sa penzijama većim od 56.851 dinar.

Njih ima više od 655.000, a predviđena pomoć za ovu kategoriju iznosi 20.000 dinara.

Koliko iznosi prosečna pomoć po penzioneru?

Kada se uzmu u obzir broj penzionera u svakoj kategoriji i iznos pomoći koji će dobiti, dolazi se do okvirne računice da će prosečna jednokratna pomoć iznositi oko 26.600 dinara po penzioneru.

Država je saopštila da će pomoć dobiti ukupno oko 1,66 miliona penzionera, dok je za isplatu izdvojeno 377,2 miliona evra.

Međutim, iako je prosečan iznos oko 26.600 dinara, stvarna uplata zavisiće od kategorije kojoj penzioner pripada – od 20.000 do 35.000 dinara.

Kada će biti pomoć isplaćena?

Iz Fonda PIO istakli su da će jednokratna novčana pomoć penzionerima biti isplaćena najkasnije do 15. septembra,

Kako se isitče, isplata će ići kroz isplatne baze, a s obzirom na to da se penzije isplaćuju od šestog do dvanaestog u mesecu, moguće je da kompletan iznos ide zajedno.

Penzioneri će, kako se ističe iz Fonda PIO, na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu.

Koliko penzionera ima u Srbiji

Prema poslednjim zvaničnim podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) za maj 2026. godine, u Srbiji je ukupno 1.663.989 korisnika prima penziju. Najveći broj korisnika prima starosnu penziju – 1.124.218, dok invalidsku penziju prima 220.860 korisnika, a porodičnu 318.911.