Ruski ratni brod „Neustrašivi" izveo je vojnu vežbu koristeći bojevu municiju oko 40 nautičkih milja, ili približno 74 kilometra, od obale Ujedinjenog Kraljevstva, saopštilo je u utorak britansko Ministarstvo odbrane.

Ruski brod, koji je pratio brod britanske Kraljevske mornarice, otvorio je artiljerijsku vatru u ponedeljak oko 40 nautičkih milja južno od Plimuta, javio je Skaj njuz.

Britanski patrolni brod HMS „Tajn“, koji je pratio rusku fregatu, morao je da poveća udaljenost pre početka paljbe.

Posada „Neustrašivog“ prethodno je radio-vezom obavestila Britance o predstojećem gađanju i zatražila da se pomere na bezbedno rastojanje. HMS „Tajn“ se udaljio, ali je nastavio da prati vežbu, dok je u oblast upućen i francuski vojni avion, čija je posada od ruskog broda tražila objašnjenje namera, navodi BBC.

Iako su pojedini ruski izvori udaljavanje HMS „Tajna“ predstavili kao povlačenje britanskog broda pred ruskom paljbom, britanska strana navodi da je patrolni brod samo promenio položaj zbog bezbednosti, nakon čega je nastavio nadzor. Prema stručnom portalu „Nejvi lukaut“, HMS „Tajn“ udaljio se sa približno dve na oko pet nautičkih milja od ruske fregate.

"Ruski ratni brod u pratnji Kraljevske mornarice izveo je vežbu gađanja bojevom municijom u međunarodnim vodama, približno 40 nautičkih milja južno od Plimuta", potvrdio je portparol britanskog Ministarstva odbrane.

Predstavnik ministarstva je dodao da je britanska mornarica pratila ceo tok vežbe, da nastavlja da pažljivo prati kretanje ruskog broda i da je ostala spremna da zaštiti nacionalnu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva.

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