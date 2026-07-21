Nakon vesti o tragičnoj smrti policajca Vasilija Lalovića, društvene mreže preplavile su poruke tuge, besa i ogorčenja. Građani ocenjuju da je mladi policajac postao žrtva blokaderskog targetiranja i brutalne kampanje zasnovane na neproverenim optužbama, mržnji i javnom izlaganju njegove porodice.

„Moramo osuditi svaki oblik javnog targetiranja, bez obzira na to prema kome je usmeren. Još jedna žrtva blokadera“, napisala je jedna korisnica Instagrama, dok su drugi kratko poručivali: „Greota“ i „Jedan život je ugašen“. Posebno ogorčenje izazvala je činjenica da su pojedinci čak i nakon njegove smrti nastavili sa optužbama i porukama likovanja.

U objavi koja se masovno deli navodi se da su, posle lažne tvrdnje da je policija u Valjevu ubila dete, blokaderi objavljivali Lalovićevo ime, fotografiju i podatke o njegovoj porodici – gde mu rade supruga i deca i kuda se kreću. Građani sada besno pitaju ima li kraja blokaderskom ludilu i koliko još ljudi treba da postane meta pre nego što neko konačno snosi odgovornost.

Dnevna politika zasnovana na mržnji, lažima i dehumanizaciji neistomišljenika uzima strašan danak. Kada se čoveku bez dokaza objave ime, fotografija i porodični podaci, a zatim se mesecima proglašava nasilnikom i zločincem, to više nije politički aktivizam niti borba za pravdu – to je atmosfera javnog linča čije posledice mogu biti i jesu nesagledive.

Upravo takvu hajku, prema rečima njegovog advokata Nikole R. Jovanovića, preživeo je Vasilije Lalović, policijski službenik iz Priboja koji je sa samo 33 godine tragično okončao život. Njegovo ime povezano je sa navodnim prebijanjem demonstranata tokom nereda u Valjevu u avgustu 2025. godine, iako advokat tvrdi da Lalović toga dana uopšte nije bio u Valjevu.

Uprkos tome, njegovo puno ime i prezime, fotografija i drugi podaci prošireni su društvenim mrežama, nakon čega su usledile pretnje i uvrede. Lalović je sa kolegama podneo krivičnu prijavu kako bi dokazao da su optužbe protiv njega neistinite, ali, prema tvrdnjama njegovog advokata, nadležno tužilaštvo do njegove smrti nije postupilo po toj prijavi.