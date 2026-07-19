Nekadašnji fudbaler i suprug Jelene Karleuše, Duško Tošić, objavi je fotografiju sa novom partnerkom, Norom Milosavljević i time je potvrdio romansu, tek nakon što je ona objavila na svom Instagram profilu zajedničku fotografiju.

Ipak, sada se Tošićeva partnerka oglasila tužnim povodom, odnosno, nakon smrti oca koji je otišao prerano.

- E moj tajo..nisam ti sve rekla niti te pozdravila.. nosiću tvoj osmeh zauvek i znam da nas čuvaš sve gore sa neba počivaj u miru - napisala je ispod fotografije voljenog.

Potvrdio ljubavnu romansu

Podsećanja radi, Tošić se ranije kratko oglasio i potvrdio da je srećan u ljubavi, ali nije želeo da ulazi u detalje svog odnosa sa Norom.

-Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam – izjavio je tada bivši fudbaler za Direktno.

Nakon turbulentnog perioda i brojnih medijskih natpisa koji su pratili njegov privatni život posle razvoda od Jelene Karleuše, čini se da je ponovo pronašao mir i stabilnost.

Nora je, prema dostupnim informacijama, prva devojka sa kojom se pojavio u javnosti nakon kraja braka, a oni koji ga poznaju tvrde da poslednjih meseci deluje znatno opuštenije i zadovoljnije.

Nora bila veliki fan Jelene Karleuše

Takođe, prema navodima iz okruženja, Nora je ranije bila administrator jedne fan Karleušine stranice na društvenoj mreži Instagram, koja je objavljivala fotografije i snimke sa nastupa, kao i modne kombinacije i izjave pevačice.

Kako se tvrdi, redovno je posećivala njene nastupe u Beogradu, često se nalazila u prvim redovima, a vremenom je počela i da imitira njen modni izraz.

Isti sagovornik navodi i da se Nora postepeno oblikovala pod uticajem svog idola, dok se u jednom trenutku u njenom životu pojavio Duško.

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