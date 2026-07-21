Pevačica Alka Vuica verbalno je napadnuta u Zagrebu nakon što je bila govornica na jednom protestu.

Ona se jutros okupila sa ljudima koji su podržali inicijativu u nameri da zaštite zelenu površinu, a stvari su u jednom trenutku izmakle kontroli.

- Javnu raspravu namerno su stavili preko ljeta kako bi manje Zagrepčanki i Zagrepčana moglo izraziti nezadovoljstvo, ali svejedno smo skupili više od hiljadu prigovora. Apelujemo na našu zelenu vlast i zelenog gradonačelnika da nam ostave poslednju zelenu oazu u Borovju - rekla je ispred inicijative Alka Vuica.

Nakon predaje prigovora došlo je do verbalne rasprave između Vuice i čoveka koji joj se približio i počeo da je vređa.

Kako prenose tamošnji mediji, reč je o zaposlenom iz Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.

- Kako vas nije sramota? Na svojoj parceli ste izgradili bazen umesto vrta, a sada tu zagovarate zelenilo - ljutito je poručio nepoznati muškarac.

Vuica ga je potom više puta pitala kako se zove, na kojoj funkciji radi, ali je odbio da se predstavi.

- Licemerni ste, kakve veze ima to što ste na svojoj parceli gradili, svi bi onda trebalo da grade šta žele - ironično je pitao zaposlenik na što je Vuica poručila kako za sve građevinske zahvate ima dozvole mesnog odbora i Grada.

Muškarac ušao u zgradu Gradskog ureda

Nakon kratke rasprave muškarac je ušao u zgradu Gradskog ureda, a Vuica se zajedno sa predstavnicima inicijative udaljila od prostorija.

Alo/Telegraf

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