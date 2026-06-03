Radiša Trajković Đani je godinama u srećnom braku sa suprugom Slađom, te je šokirao priznanjem da bi oženio koleginicu.

Gostujući u emisji ''Amidži šou'' Đani je otkrio da bi stao na ludi kamen sa Jelenom Karleušom, u slučaju da prethodno nije oženio svoju suprugu Slađu.

- Oženio bih se Jelenom Karleušom, pale me velike žene. Slagali bismo se kao pas i mačka. Da se držimo za ruku i da se šetamo - rekao je, pa dodao:

- Evo sada prvi put to kažem, da nije Slađa, bila bi Jelena Karleuša. Glupo je da bude Trajković - otkrio je Đani i sve u studiju ostavio bez teksta.

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