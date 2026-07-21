Hrvatska umetnička scena ostala je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih lica. U 69. godini života preminuo je Damir Šaban, istaknuti pozorišni, filmski i televizijski glumac, koji je decenijama bio neizostavan deo kulturnog života Zagreba i regiona, piše Jutarnji list.

Bio je dugogodišnji stalni član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih (ZKM), ali će u srcima široke publike zauvek ostati upamćen kao Mazalo Vragec, lik iz kultne serije "Smogovci“ koji je obeležio detinjstva mnogih generacija.

Mazalo - uloga koja je postala sudbina

Svoju najpoznatiju ulogu, Mazala Vrageca, Šaban je počeo da tumači na samom početku svoje profesionalne karijere. U seriji „Smogovci“, koja je snimana prema književnom predlošku Hrvoja Hitreca, glumio je u svih šest sezona, u periodu od 1982. do 1997. godine. Iako je tokom decenija ostvario brojne druge značajne uloge, nadimak Mazalo pratio ga je celog života.

O svom odnosu prema toj ulozi i činjenici da su ga ljudi decenijama kasnije i dalje oslovljavali imenom lika, Šaban je 2021. godine u razgovoru za portal eMeđimurje iskreno govorio:

"Kad sam bio mlađi znalo mi je zasmetati što me u privatnom životu zovu Mazalo. Danas više ne. Sada mi je zapravo drago što me prepoznaju kao Mazala. To znači da još nisam tako ostario."

U istom razgovoru, osvrnuo se na svoju bogatu karijeru, ističući da je, pored rada u Hrvatskoj, imao priliku da deli kadar i sa nekim od najvećih imena svetske kinematografije, poput Ričarda Gira (u filmu „Lov u Bosni“ iz 2007. godine) i Ričarda Čemberlena.

Put od Akademije do ZKM-a

Damir Šaban je rođeni Zagrepčanin. Glumu je diplomirao 1980. godine na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Svoj profesionalni put započeo je kao član pozorišne grupe Akteri i pozorišta Trešnja, da bi se 1989. godine skrasio u Zagrebačkom kazalištu mladih, gde je postao stalni član i gde je ostao do kraja svoje karijere, dajući ogroman doprinos tamošnjem repertoaru.



Alo/Jutarnji list

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