Majka Meline Džinović, Elma Galić, provodi leto kod svoje ćerke Meline u Monaku. Sa unukom i ćerkom Elma uživa u luksuzu, podelila i delić atmosfere sa plaže, a svi komentarišu da za svoje godine odlično izgleda.

Elma u luksuznom odmoru uživa u društvu svoje naslednice i unuke Đine.Na svom Fejsbuku Elma je objavila kako provodi dane u Monaku, a tu je i slika unuke Đine, koja sa bakom uživa na plaži.

Đina je pokazala preplanuli ten i izvajanu figuru, a baka i unuka uživale su u ispijanju kafe, i u voću koje su poručile na pesku.

Elma uživa u svakom luksuzu

Elma se takođe skinula u kupaći i pokazala koliko su dobru genetiku Đina i Melina od nje nasledile.

Osim na plaži, majka Meline Galić u Monaku uživa i u obilasku luksuznih restorana u kojima sa ćerkom, zetom i unukom uživa u skupocenim specijalitetima, te redovno sve objavljuje na društvene mreže.

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