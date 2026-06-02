Bivši reprezentativac Srbije Duško Tošić ponovo uživa u ljubavi, a prema navodima domaćih medija, njegovo srce osvojila je atraktivna Nora, žena koja iza sebe ima brak i dvoje dece.

Ljubavni život nekadašnjeg fudbalera već mesecima privlači pažnju javnosti, a sada je poznato da uživa u novoj romansi.

Tošić je nakon razvoda od Jelene Karleuše dugo skrivao privatni život, a sada je prvi put javno potvrdio vezu sa Norom, koja ima 32 godine, što znači da je od njega mlađa devet godina.

Sportista je istakao da je zadovoljan u novoj vezi, ali nije želeo da otkriva dodatne detalje romanse.

Nakon što su se pojavile njene fotografije na društvenim mrežama, mreže su se usijale, a brojni korisnici počeli su da komentarišu njen izgled i poređenje sa Karleušom koja sve do danas nije želela da javno izgovara ništa što se tiče Duška i nove partnerke.

Oštro i bez pardona pop diva je sada izdala zvanično saopštenje u kome navodi da se njeno ime ne stavlja u isti koš sa Duškom i Norom.

- Zamoliću sve medije sa kojima imam zaista lep i korektan odnos da moje ime i moju sliku ne stavljaju u naslove kada pišu o mom bivšem mužu i njegovom životu. Naslovi poput: "Nova devojka bivšeg muža Jelene Karleuše" sadrže samo moje ime, moja slika je centralna i slično. Razumem da u suprotnom niko ne bi pročitao tekst, ali ne želim da imam bilo kakvu vezu sa čovekom kog sam više puta prijavila policiji zbog porodičnog nasilja, fizičkog nasrtanja na mene i mog partnera, obijanja brava i neovlašćenog upada na privatnu imovinu, neredovnog plaćanja alimentacije itd. Takođe, ne želim da se moje ime i moja slika stavljaju pored slika žena koje su u policijskoj evidenciji zbog prostitucije. Izbori i ispadi mog bivšeg muža isključivo su njegova stvar i ne interesuju me. Ne želim da me povezujete sa tim. Čovek koji je bio u stanju da piše poruke srbomrziteljki Severini ne zaslužuje vaš prostor. Hvala vam - stoji u saoštenje Jelene Karleuše.

