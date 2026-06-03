Majka pevačice Milice Todorović, Jasmina, oglasila se na svom Instagram profilu i brojne pratioce raznežila objavom.

Objavila je nežan i emotivan trenutak svoje ćerke sa sinom Bogdanom, pokazavši da joj je najveća podrška nakon turbulentnog perioda.

Uz fotografiju na kojoj Milica Todorović drži mališana u naručju, Jasmina je uputila poruku koja je mnoge raznežila.

- Moje Sunce, Mesec i zvezde - napisala je majka popularne pevačice, jasno stavljajući svima do znanja koliko su joj ćerka i unuk centar sveta.

Napravila iznenađenje dečku

Milica Todorović je u nedelju svom partneru priredila rođendansko iznenađenje koje će, kako prenose domaći mediji, dugo pamtiti.

Navodno je organizovala romantično slavlje daleko od gradske gužve i očiju javnosti, a za ovu posebnu priliku iznajmila je luksuznu kućicu neobičnog dizajna na obodima planine Kosmaj, gde su zajedno proveli nedelju uživajući u prirodi, miru i potpunoj privatnosti.

Kako prenose izvori bliski muzičkoj zvezdi, Milica je danima unapred planirala svaki detalj kako bi svom partneru, koji je inače oženjen, priredila iskustvo iz snova. Želela je da sve izgleda filmski, intimno i potpuno drugačije od klasičnih proslava u restoranima i klubovima, pa se odlučila za koncept vikenda u prirodi.

Kućica koju je odabrala nalazi se u skrivenom delu planine, okružena šumom i zelenilom, a svojim modernim enterijerom i ogromnim staklenim zidovima pruža pogled koji oduzima dah. Posebna pažnja bila je posvećena dekoraciji. Put kojim je njen dečko dolazio do kuće bio je prekriven laticama crvenih ruža, dok su sa strane gorele mirisne sveće i fenjeri koji su celu atmosferu učinili nestvarno romantičnom.

Na samim vratima ga je sačekala Milica, nasmejana i vidno uzbuđena, a prema rečima ljudi koji su bili uključeni u organizaciju, ona nije krila emocije jer joj je bilo važno da sve izgleda savršeno.

Unutrašnjost kućice bila je uređena u toplim tonovima, s mnoštvom cveća, lampica i detalja koji su prostoru dali bajkovit izgled. U dnevnom boravku bio je postavljen sto sa omiljenim jelima slavljenika, luksuznim desertima i tortom posebnog dizajna, dok je u pozadini svirala lagana muzika koja je dodatno upotpunila atmosferu, piše Kurir.

- Milica je želela da ovaj rođendan njenog partnera bude potpuno posvećen njima i vremenu koje provode zajedno, pa su telefone i društvene mreže gotovo potpuno sklonili sa strane. Dan su provodili šetajući kroz prirodu, ispijajući kafu na terasi s pogledom na šumu i uživajući u tišini koju retko imaju priliku da osete zbog brzog načina života i brojnih poslovnih obaveza. Bilo je i nekoliko bliskih prijatelja. Sve je izgledalo kao scena iz romantičnog filma. Milica je vodila računa o svakom detalju i moglo se videti koliko joj je stalo da njen partner bude srećan. Mogu da vam kažem da je atmosfera bila veoma emotivna i iskrena. Sve nedaće i problemi su iza njih. Iako je publika i ljudi znaju kao energičnu i duhovitu, Milica je zapravo veoma nežna i romantična, pa ne čudi što je svom dečku organizovala iznenađenje o kojem se već priča - rekao je izvor blizak pevačici.

Tokom večeri par je uživao uz vino. Oni koji poznaju Milicu kažu da je poslednjih meseci veoma srećna i ispunjena. Iako svoj privatni život uglavnom čuva daleko od javnosti, jasno je da joj ljubav veoma prija i da trenutno prolazi kroz jedan od najlepših perioda.

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