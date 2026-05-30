Katarina Živković i Milica Todorović su se nedavno prisetile anegdote iz perioda dok su živele zajedno.

Kako su otkrile, komšinica ih je prijavila za pokušaj ubistva, zbog čega im je na vrata zakucala policija.

- Nama je bilo top dok smo živele zajedno, a krivo mi je što se Kaća ne ponaša u emisiji kao kod kuće - rekla je Milica.

- Bila je nervozna, shvatila je to ozbiljno - rekla je Kaća.

- Ribale smo terasu onom kiselinom, a to je padalo kod komšinice. Kaća riba sa rukavicama, i zvoni nam policija na vrata i kaže da je komšinica prijavila pokušaj ubistva - dodala je Milica kroz smeh.

