Pevačica Milica Todorović porodila se pre pet meseci kada je dobila preslatkog dečaka Bogdana, a pevačica sada ima još jedan razlog za slavlje, te je tako u domu Todorovića veselo od ranih jutarnjih časova.

Milica je na društvenim mrežama čestitala rođendan svojoj mlađoj sestri, a fotografija koju je objavila odmah je privukla veliku pažnju.

Mnogi su primetili neverovatnu sličnost između njih dve, pa su komentari o tome da "izgledaju kao bliznakinje" počeli da se nižu.



- Ovo je tvoj poseban dan. Srećan rođendanko mom mlađem zvrku i mojoj lepotici! Voli te sestra najviše - napisala je Milica uz emotivnu objavu.



Brojni prijatelji i pratioci pridružili su se čestitkama.

Podsetimo, Milica se prethodno našla u centru skandala nakon što se saznalo da je otac njenog deteta oženjen. Ipak, pevačica se trudila da privatni život zadrži daleko od očiju javnosti.

Nedavno je svom partneru priredila posebno iznenađenje povodom rođendana. Daleko od gradske gužve, par je uživao u privatnosti na obodima planine Kosmaj, gde su vreme provodili u prirodi i u društvu bliskih ljudi.



- Milica je želela da ovaj rođendan njenog partnera bude potpuno posvećen njima i vremenu koje provode zajedno, pa su telefone i društvene mreže gotovo potpuno sklonili sa strane. Dan su provodili šetajući kroz prirodu, ispijajući kafu na terasi s pogledom na šumu i uživajući u tišini koju retko imaju priliku da osete zbog brzog načina života i brojnih poslovnih obaveza. Bilo je i nekoliko bliskih prijatelja. Sve je izgledalo kao scena iz romantičnog filma. Milica je vodila računa o svakom detalju i moglo se videti koliko joj je stalo da njen partner bude srećan. Mogu da vam kažem da je atmosfera bila veoma emotivna i iskrena. Sve nedaće i problemi su iza njih. Iako je publika i ljudi znaju kao energičnu i duhovitu, Milica je zapravo veoma nežna i romantična kad su emocije u pitanju, pa ne čudi što je svom dečku organizovala iznenađenje o kojem se već priča, rekao je izvor za domaće medije.

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