Goga Babić je sletela danas na beogradski aerodrom sa jednog od svojih nastupa.

Iako su iza nje obaveze i celonoćni nastupi ona je bila raspoložena te je zastala i popričala sa novinarima.

- Malo kasnimo nije do mene...Radim nešto privatno...zadržala sam se tamo malo oko kofera ali nadam se da ću stići prvim letom mogu da pevam i bez šminke snaći ćemo se za danas - rekla je Goga na početku.

Njenim kolegama su se dešavale neprijatne situacije da se koferi zature i izgube, pa pevačica priznaje da to nije neuobičajeno.

- Desi se kada su presedanje. Manje više, zavisi koliko spavam, budemo nekad napeti ali sve se to dešava.

Progovorila je i o svom emotivnom životu otkrivši da li je konačno zaljubljena.

- Nisam. Kratko i jasno. udvaraju se. Ali ja sam zaljubljena u svoju decu. Ne razmišljam na tu temu, desiće se kad se desi.

Sestra njenog bivšeg supruga se nedavno porodila, a Goga je otkrila da li je videla bebu.

- Juliju? Kako da ne, mazimo se. Dolaze često. Kao med je, liči i na mamu i na tatu.

Upitana da prokomentariše da li je u super odnosima sa markom kako on tvrdi, Goga kaže:

- Šta to znači super odnosi? Šta to za koga znači ne znam...ja sam od početka da tenzije neće biti i da svoju decu stavljam na prvo mesto i da ništa nije važno sem da deca viđaju tatu.

- Zatvorila bih tu temu. Ako nastavim da ogovaram tome kraja biti neće. Jednostavno i kratko - ravna linija. Volim vas sve, žurim na krštenje. Spavala sam dva sata ali mrtva sam umorna.

Alo/Telegraf

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