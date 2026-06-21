Mikica Gačić jedan je od producenata u Zvezdama Granda, a tokom finala takmičenja govorio je pred našim kamerama o projektima koji ga očekuju, saradnji sa pokojnim Sašom Popovićem, ali i privatnom životu.

-Poslednjih jedanaest godina vodim brigu o kandidatima od same audicije, jedan sam jedan od producenata Zvezda Granda. Naša uloga je da svima bude dobro i kandidatima i mentorima, svi su nam isti i ravnopravni. Mislim da je Saša tu negde, da ovo gleda i da je ponosan na nas. On je odabrao dobar tim i mi smo nastavili gde nas je ostavio, održali smo rejting i kvalitet. Mnogo nam fali - rekao je Gačić.

Neizostavna tema je bila i prevara njegovog sina Marka Gačića, kao i porodični odnosi nakon skandala koji ih je zadesio.

-Goga i Marko se čuju. Čestitala mu je vest o prinovi. Samo neka su deca živa i zdrava, neka se rađaju. To su sve moji unuci, za sada ih imam sedmoro. Iz novina sam saznao da će biti dečak. Markovu devojku nisam upoznao. Goga je kod nas, deca su kod nas. Neka su svi živi, zdravi i srećni. Meni je najvažnije da je njegova komunikacija sa Gogom i decom dobra, zdrava i to mora tako da ostane. To ne sme da se menja i sutra ako ostane u toj zajednici sa tom ženom i detetom, mora da bude u kontaktu sa svojom decom i da imaju dobar odnos. Tu smo žena i ja da podržimo i pomognemo koliko možemo, mi za njih živimo - rekao je i otkrio zašto nije upoznao Markovu trudnu devojku.

-Nije bilo prilike da se upoznamo. Na ovoj sceni sam trideset i pet godina. Porodična kuća i porodica su moja svetinja. To čuvam i negujem sa svojom ženom već trideset i tri godine i ne postoji mrlja kako u karijeri, tako ni u porodici. Krivo mi je što se ovo desilo. Vreme će sve pokazati. Ne mogu da se ljutim na svoju decu i da su najgora, a razočarenje postoji jer je najveća sreća za decu da su sa svojim roditeljima i to je ono što me boli - rekao je Mikica uz isticanje da je važno naći meru u svemu u svemu.

-Koliko vidim i stariji pevači polude u pedesetim godinama, a ne samo mlađi. Ne znam da li je do popularnosti ili nečega što nisu ostvarili u mlađim danima. Mislim da su mera i granica najvažnija u svemu, ne samo u poslu već i u privatnom životu. Bez toga je teško držati se na ispravnom putu - zaključio je Mikica za Alo.

Alo/L.A.

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